Colombia está llena de destinos que guardan una gran importancia histórica, dada su trascendendia en épocas pasadas, en las que jugaron un papel protagónico.

Uno de esos lugares se ubica a solo cuatro horas de Bogotá y es considerado como uno de esos imperdibles que se debe conocer en algún momento de la vida. Se trata de Honda, que es considerada un tesoro histórico y arquitectónico del país.

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Su ubicación estratégica a orillas del río Magdalena, convirtió a este destino en la principal vía fluvial de Colombia durante la época colonial y gran parte del siglo XIX. Gracias a esto, fue un puerto clave para el comercio y la comunicación entre el interior del país y la costa Caribe, lo que impulsó su desarrollo económico y la consolidó como un punto de encuentro cultural y comercial.

Conocida como la ‘Ciudad de los puentes’, durante siglos, Honda fue paso obligado de viajeros, comerciantes y personajes influyentes y se consolidó con un centro histórico que hoy es testimonio de ese pasado.

Puente Navarro en Honda, Tolima. Foto: Cortesía - Gobernación del Tolima/API

Su arquitectura evoca esos siglos atrás y muestra la influencia de diversos estilos arquitectónicos. Por ello, pasear por sus calles es uno de los mejores planes pues se pueden apreciar casas pintorescas, muchas de las cuales datan de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, algunas adornadas con balcones y portones de madera cuidadosamente trabajados, ventanas de hierro forjado y fachadas coloridas.

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La arquitectura de Honda cuenta la historia de la migración, el crecimiento y la evolución de este particular destino a orillas del río Magdalena. Edificaciones como colegios, casonas, conventos, teatros e iglesias, han sido influenciadas por diversos estilos que abarcan desde lo colonial hasta lo republicano, que se mezclan con construcciones más modernas.

Lugares de interés

Uno de sus principales atractivos es el Puente Navarro símbolo por excelencia de este municipio, está ubicado al oriente en el barrio Pueblo Nuevo, a 200 metros de la zona colonial.

Calle de las Trampas, uno de los sitios imperdibles en Honda. Foto: Cortesía - Gobernación del Tolima

Esta construcción fue elevada a la categoría de Monumento Nacional en 1994 hoy Bien de Interés Cultural (BIC), gracias a sus características técnicas y estéticas, así como a la relevancia que ha tenido esta importante obra de ingeniería dentro de la historia nacional, según indica la Red Turística de Pueblos Patrimonio de Colombia.

El Paseo Bolívar es otro de los lugares para conocer. Allí los turistas se encuentran, además de la Estatua de la Libertad, con diversidad de ejemplos de arquitectura que dan cuenta del desarrollo de Honda en sus diversas épocas: colonial, republicana y contemporánea.

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Para los viajeros otros sitios de interés son el Puente López, el barrio Alto del Rosario, la Catedral Nuestra Señora del Rosario, el Malecón, el Museo del río Magdalena y la Calle de las Trampas, entre otros.