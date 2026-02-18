Antioquia es una de las regiones imperdibles cuando se piensa en un plan de vacaciones. Las opciones para los turistas son múltiples y para todos los gustos.

Este departamento tiene 125 municipios y uno de los más tradicionales es Abejorral, un destino cuyos habitantes se mueven en medio del frío que producen sus 2.225 metros sobre el nivel del mar.

El portal Puebliando por Antioquia indica que este municipio recibe varios apelativos. El más común es ‘La Tierra de los Cien Señores’, debido a que hay una importante cantidad de hombres y mujeres que tienen protagonismo en el desarrollo del país. De igual forma, se le apoda ‘la Popayán antioqueña’ por su estilo colonial y ‘ciudad astillero’.

Quien llega hasta allí se encuentra con imágenes muy antioqueñas, representadas en su parque principal, su arquitectura del siglo XIX y el ambiente rural que no ha desaparecido, según indica Puebliando por Antioquia.

El Salto del Aures es uno de los encantos naturales para visitar en Abejorral, Antioquia. Foto: Tomada: Alcaldía de Abejorral

Está ubicado a dos horas y media de Medellín y tiene una larga lista de atractivos que vale la pena conocer, pues los turistas pueden disfrutar de cascadas, ríos y charcos, además de su arquitectura colonial y costumbres que invitan a vivir una experiencia mágica.

Se dice que su arquitectura es una mezcla de la tradición española y la herencia indígena y es un pueblo que cuenta con uno de los centros históricos más grandes de la región.

Este municipio es considerado un destino encantador, pues ofrece diferentes pisos térmicos que permiten adentrarse en la diversidad de la producción agraria. Además, es perfecto para el senderismo, donde se disfruta de su riqueza en fauna y flora, se divisan bellas montañas y se disfruta de los bellos atardeceres, según el portal Turismo Antioquia Travel.

¿Cuáles son sus atractivos?

Este es un destino propicio para los amantes de la naturaleza. Sus tierras están rodeadas de riqueza hídrica. Por ejemplo, se puede visitar el Salto de Aures o la reserva natural Salto del Buey, dos de los lugares más imponentes y que más llaman la atención.

Abejorral es uno de los pueblos más tradicionales del departamento de Antioquia. Foto: Getty Images

También está el cerro de San Vicente, ubicado a 15 kilómetros de la cabecera del municipio. Este es considerado un tesoro natural y cultural que invita a la exploración y la conexión con la naturaleza a 2.500 metros sobre el nivel del mar; es un símbolo de identidad y una fuente inagotable de belleza y aventura.

Adicionalmente, los viajeros tienen la posibilidad de visitar el Puente de la Colonización, otro símbolo icónico, pero no solo de la historia del municipio, sino del desarrollo de la región. Está construido con imponentes pilares de piedra y una estructura sólida que no solo une dos orillas, sino también el pasado con el presente.

Para quienes prefieren otro tipo de plan, en este destino antioqueño, que ofrece una temperatura promedio de 17 grados centígrados, está el centro histórico más grande del departamento y es la esencia de la tradición y la historia de la región. Allí es posible apreciar su arquitectura original y conocer sobre las costumbres y tradiciones de sus habitantes, un plan que transporta en el tiempo y permite tener experiencias únicas.