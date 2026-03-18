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A hora y media de Medellín, el pueblo rodeado de fuentes hídricas y con una buena oferta de trapiches paneleros

Este destino tiene una temperatura promedio de 19 grados centígrados y está en el nordeste del departamento.

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Redacción Turismo
18 de marzo de 2026, 3:39 p. m.
Este es uno de los municipios para visitar en el nordeste de Antioquia.
Este es uno de los municipios para visitar en el nordeste de Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel/API

Una de las subregiones de Antioquia es el nordeste, la cual se extiende sobre las vertientes orientales de la Cordillera Central y se caracteriza por los jardines, quebradas y altos a lo largo de su territorio, de acuerdo con información de la Gobernación.

A dos horas de Medellín, este es el pequeño pueblo que enamora en el norte de Antioquia con sus zócalos y fachadas coloridas

Los datos oficiales indican que esta zona le ofrece al visitante muchos atractivos e historias de la Conquista y la Colonia, que pueden apreciarse en cada uno de los municipios que la conforman.

Allí hay sitios de interés como la Cuevas de Alicante, el río Nus, los baños naturales y las aguas termales. Esta subregión es bañana por importantes ríos como el Nechí, Porce, Nus y Matá, entre otros.

Santo Domingo Antioquia
Santo Domingo es un destino para visitar a hora y media de Medellín. Foto: Facebook Alcaldía de San Domingo

Uno de sus municipios es Santo Domingo, que se encuentra a 70 kilómetros de Medellín y ofrece una temperatura promedio de 19 grados centígrados. Allí nacieron escritores reconocidos como Tomás Carrasquilla, de quien se conserva la casa en la que nació como parte de la tradición cultural, en la que destacan sus balcones tradicionales que son apreciados por los visitantes que disfrutan de la arquitectura colonial.

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El portal Turismo Antioquia Travel indica que es un destino con una oferta turística amplia, desde un Museo de Arte Sacro en la Iglesia Santo Domingo de Guzmán hasta aguas termales en la vereda Los Naranjos.

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De igual forma, cuenta con destinos ecológicos como los charcos de los corregimientos, las cascadas de la vereda La Chorrera y el Salto del Pérez en la vía hacia alejandría, entre otros.

Es un territorio en el que abundan las fuentes hidrográficas, una característica que es favorecida por la fecundidad hídrica de sus montañas, la cantidad de caudales que desembocan en su territorio y por el río Nare, que atraviesa los municipios de Alejandría, San Roque, Concepción, San Carlos, San Rafael, San Vicente y Santo Domingo.

Santo Domingo, Antioquia.
Santo Domingo es un destino con diversidad de atractivos para los viajeros. Foto: Antioquia Travel

Quien llega hasta este municipio, uno de los planes casi que obligado es visitar El Túnel de la Quiebra, la Estación del Tren en el corregimiento de Porce y de Santiago e ir por los trapiches paneleros con el fin de conocer sobre el proceso de producción de este alimento.

Datos de interés

El portal Corregimientos de Antioquia indica que este municipio fue fundado en 1778, donde recibió el nombre Santo Domingo debido a su localización en la región real de mina y montañas de Santo Domingo.

Se le conoce como La Cuna del Costumbrismo, debido a que allí nació, en 1858, el escritor Tomás Carrasquilla, quien creó un particular estilo de narración que refleja la cultura de los campesinos antioqueños.