Antioquia está conformado por nueve subregiones y una de ellas es la del Oriente, que se caracteriza por ser una zona de climas variados, con una oferta paisajística muy atractiva y un nivel de desarrollo general alto.

Información de la Gobernación del departamento indica que esta es la segunda subregión más poblada, después del Valle de Aburrá, y le sigue a esta en importancia económica.

El pueblo de Antioquia que tiene nombre de conquistador, un destino reconocido por su variedad de cuerpos de agua y bellos paisajes

La mencionada fuente indica que el Oriente antioqueño tiene una gran riqueza hídrica que la ha convertido en la mayor productora de energía de Colombia. Por ella corren numerosos y caudalosos ríos tales como El Nare, Rionegro, El Buey, Calderas, Samaná. En esta zona también está el páramo de Sonsón, y una zona de bosque húmedo tropical llamado el sistema del altiplano.

Los productos artesanales de Carmen de Viboral. Foto: Turismo Antioquia Travel/API.

Esta subregión alberga 23 municipios que vale la pena explorar para conocer sus encantos tanto culturales, como históricos y naturales. Uno de ellos es El Carmen de Viboral, al que se le conoce como la ‘cuna de la cerámica artesanal’, dada su tradición en la elaboración de objetos utilitarios de alto valor artístico, como es el caso de las vajillas.

Es tal su relevancia que, al finalizar el año 2023, el Consejo Nacional de Patrimonio aprobó la inclusión de la cerámica carmelitana en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación (LRPCI), destacando su legado cultural y su valor patrimonial para todo el país, según el Instituto de Cultura del Municipio.

A una hora de Medellín: los encantos del municipio de Antioquia con el nombre más largo, un destino con gran tradición religiosa

Varios de los sitios de interés en este municipio giran en torno a la cerámica artesanal. Por ejemplo, están la calle de la cerámica, el paseo del ángel y la calle de las arcillas, un recorrido que resulta mágico. En el mismo se aprecian mosaicos hechos con recortes de piezas cerámicas que adornan las fachadas de las casas y los locales comerciales.

También está el Museo de la Cerámica, un espacio que cuenta la historia de la tradición de la cerámica del municipio. Allí se aprecian exposiciones temporales y permanentes que dejarán encantados a los amantes del arte. Además, en el recorrido se aprecian piezas como platos, pocillos y vasijas perfectamente decorados.

La cerámica artesanal es una de las tradiciones de El Carmen de Viboral. Foto: Foto tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

En el recorrido de lugares de interés no puede faltar la visita a las fábricas y talleres, ubicados en la zona norte del municipio. Son espacios perfectos para conocer experiencias familiares que han mantenido viva la tradición de la cerámica por más de 120 años.

Otros encantos de este imperdible destino

Sin embargo, las artesanías no son el único encanto de este municipio, que tiene una temperatura promedio de 18 °C. También resulta un buen destino para los amantes de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

Así es uno de los pueblos más antiguos de Antioquia, una “joya histórica” e ideal para los amantes de la aventura

En su territorio nace el río Melcocho, un canal de agua cristalina y esmeralda, perfecto para refrescarse o simplemente sentarse en su orilla a disfrutar del concierto natural que ofrece.

Además, es un pueblo con una amplia oferta cultural y gastronómica que enamora a quienes deciden visitarlo. Es un destino en el que el teatro hace parte de su esencia, por lo que sus habitantes disfrutan de festivales y temporadas de forma constante durante todo el año.