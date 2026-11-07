En el oriente de Antioquia, a menos de una hora y con una temperatura promedio de 17 grados centígrados, se encuentra el municipio de Rionegro, un destino con una amplia oferta turística y gran extensión urbana.

A menos de una hora de Medellín: estos son los encantos del municipio más poblado del oriente antioqueño, un destino con historia

En su territorio se encuentra San Antonio de Pereira, un lugar donde la cultura y lo mejor de la gastronomía colombiana se combinan, brindado una experiencia totalmente inolvidable para quienes deciden visitarlo.

Es considerado el rincón dulce de Antioquia, donde el parque principal se llena de aromas a merengón, cocadas y decenas de postres artesanales que lo han convertido en la ‘capital de los dulces’ del oriente antioqueño.

Es un destino que reúne en un mismo lugar tradición, gastronomía y atractivos naturales. Sus calles y construcciones de arquitectura colonial, la oferta de empanadas y postres artesanales y espacios como el Parque Ecológico Los Salados y el Museo de Arte Religioso lo convierten en una alternativa para disfrutar de una escapada de fin de semana.

Las Fiestas de la Empanada, el Dulce y el Postre es una de las celebraciones gastronómicas más importantes del oriente de Antioquia. Foto: Alcaldía de Rionegro/API.

Dada esa importancia gastronómica, en San Antonio de Pereira cada año se celebran las Fiestas de la Empanada, el Dulce y el Postre, que este año tendrán lugar del 13 al 16 de noviembre, siendo una de las celebraciones gastronómicas más representativas de Rionegro.

De acuerdo con información de la Alcaldía, este encuentro es una oportunidad para disfrutar de las recetas que hacen parte de la tradición local, conocer el trabajo de los productores y compartir diferentes actividades en compañía de familiares y amigos.

El municipio de Antioquia que tiene un ‘pesebre escondido’ y atrae por sus bellos paisajes

En la versión de 2026, 60 emprendedores, entre especialistas en empanadas y repostería, participarán con una amplia oferta de preparaciones que combinarán recetas tradicionales, sabores característicos y propuestas innovadoras para conquistar a los asistentes.

La agenda incluirá un Festival de Danza y concursos que pondrán a prueba el gusto y la creatividad de los participantes. Entre ellos se destacan las competencias para elegir el ají más sabroso, el más picante y las mejores frutas. A estas actividades se sumarán los tradicionales certámenes de la empanada y del dulce y el postre, que cada año convocan a quienes conservan y enriquecen la cocina de la región.

En Rionegro, Antioquia, hay varios sitios de interés como la Concatedral de San Nicolás el Magno. Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Rionegro / API

Otros atractivos de Rionegro

Quienes se animen a visitar Rionegro, además de degustar sus delicias gastronómicas tienen la posibilidad de conocer otros atractivos, como la Concatedral de San Nicolás el Magno, considerada como una joya del turismo católico y catalogada como un templo mariano con años de historia que expone la trayectoria de este municipio antioqueño.

El pueblo de Antioquia que en el pasado se llamó El Guarzo, hoy es símbolo de libertad y enamora con verdes paisajes

De igual forma, está el Museo de Arte Religioso, considerado como uno de los más importantes de Colombia en cuanto a las obras que allí alberga y en la forma en la que destaca los puntos históricos de esta región antioqueña, según la plataforma Antioquia es Mágica.

Para los amantes de la naturaleza, una de las opciones es el Mirador Cerro Verde, que permite la conexión con los paisajes e ideal para desconectarse del mundo exterior y de la agitada vida de la ciudad.