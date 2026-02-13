Turismo

Así es el centro histórico más grande de Antioquia, un tesoro arquitectónico que transporta al pasado y refleja la tradición paisa

Este destino se encuentra a dos horas y media de Medellín.

Redacción Turismo
13 de febrero de 2026, 9:28 a. m.
Este municipio se encuentra a dos horas y media de Medellín.
Este municipio se encuentra a dos horas y media de Medellín. Foto: Alcaldía Municipal de Abejorral/API.

Antioquia destaca por sus tradiciones y por ofrecerles a quienes lo visitan una amplia gama de posibilidades para conocer. Con sus bellos paisajes, pueblos coloniales y tradiciones arraigadas, este departamento es un destino imperdible cuando se piensa en días de vacaciones.

Es un territorio con 125 municipios que ofrecen diversidad de atractivos. Uno de ellos alberga el centro histórico más grande del departamento, el cual fue declarado Bien de Interés Cultural de carácter nacional y es un lugar que llama a conocerlo, pues con sus tradicionales construcciones transporta al pasado y sumerge al visitante en las tradiciones paisas.

Así es uno de los pueblos más antiguos de Antioquia, una “joya histórica” e ideal para los amantes de la aventura

Este escenario, ubicado en el municipio de Abejorral, a dos horas y media de Medellín, tiene varias edificaciones que marcan una ruta patrimonial que vale la pena conocer.

Abejorral, ruta patrimonial
Varias construcciones forman parte de la ruta patrimonial en Abejorral, Antioquia. Foto: Alcaldía Municipal de Abejorral/API.

Hay quienes lo definen como un lugar fascinante que captura la esencia de la tradición de esta región del país y la historia de la misma. Por ejemplo, la imponente iglesia transporta a los visitantes a épocas pasadas.

De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, la primera construcción de la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, principal referente de Abejorral, inició en 1825 y consistió en tres naves, con una torre central que remataba en el campanario y un atrio levantado formando una acera. Entre 1925 y 1930 se realizó una remodelación que incluyó cambios en la cúpula y en la fachada.

Estos son los encantos de uno de los municipios más pequeños de Antioquia; tiene varios pisos térmicos y nombre de presidente

En el centro histórico también se encuentra la Antigua Casa Cural, edificada en el siglo XIX con la técnica de tapia pisada y bahareque, en correspondencia con la arquitectura vernácula del lugar. Posee tallados en madera en las ventanas y puertas.

Otros sitios de interés

Otros lugares de interés, según la Alcaldía, son la Casa del Fundador, que fue la vivienda del fundador del municipio, José Antonio Villegas. Es uno de los pocos inmuebles ubicados en el parque principal que aún conserva gran parte de sus elementos tradicionales. Por su carácter simbólico, sigue siendo una edificación muy representativa en el municipio.

Abejorral
Abejorral es uno de los pueblos para visitar en el oriente de Antioquia. Foto: Getty Images

A esta se suman la Casa Naranjada, construida a inicios del siglo XX con amplias y numerosas habitaciones, escaleras en madera originales que conectan sus dos pisos, y la Casa Hernando Ospina, una de las más antiguas y originales que quedan en la zona urbana.

De igual forma, en la ruta patrimonial se encuentra la Capilla de María Auxiliadora, que en su exterior conserva la mayor parte de la construcción original. Fue edificada con materiales del entorno, con la técnica de tapia pisada, en correspondencia con la arquitectura típica del lugar. Ha sido parcialmente intervenida, pero se encuentra en buen estado de conservación.

