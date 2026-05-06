Así es el pequeño pueblo boyacense que tiene nombre de iglesia, un lugar ideal para el descanso y la tranquilidad

El departamento de Boyacá es uno de los más encantadores de Colombia. Sus paisajes y bellos pueblos atraen a visitantes de distintas partes del país.

Uno de sus 123 municipios es La Capilla, ubicado a 121 kilómetros de Tunja, aproximadamente a tres horas de distancia en vehículo.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), su nombre viene del templo doctrinero La Capilla.

“El nombre de La Capilla proviene de la aparición de la Virgen de La Candelaria (cerca del riachuelo La Gusba), y en su honor se construyó una capilla (Capilla San Miguel), de ahí se deriva el nombre que actualmente lleva el municipio”, señala la publicación.

Y agrega: “Esta capilla es de la época colonial, y dependía de la capilla doctrinera parroquial de Tenza; en el lugar existía una capillita en donde se celebraban misas en determinadas épocas del año, de aquí el nombre de La Capilla de Tenza. Esta capilla se conserva todavía con el nombre de la capilla San Miguel”.

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Su creación como municipio se produjo el 23 de diciembre de 1793, durante el gobierno del virrey José de Ezpeleta y Galdeano. Su primer alcalde fue Juan Antonio Díaz. El 6 de febrero de 1821, los habitantes de la población rindieron un gran homenaje al Libertador Simón Bolívar, quien pasó esa noche en el poblado.

La Capilla San Miguel dio inicio al municipio conocido hoy como La Capilla. Foto: Situr Boyacá

Economía

Las principales actividades del municipio desde su creación han sido la artesanía y la agricultura. “La fabricación de artículos en fique, barro y crin de caballo, como ollas, chorotes, vasijas y platos, y el cultivo de frutas, maíz, frijol, tomate y arveja, son ejemplo de la tradición y el trabajo de sus habitantes”, agrega el Sistema de Información Turística de Boyacá.

Lugares turísticos

La Capilla es reconocida como un buen escenario para la tranquilidad y el descanso gracias a sus condiciones físicas y climáticas.

Entre sus principales sitios de interés se encuentran La Guaya, la Laguna de Ubaneca, las Cascadas de Camagoa, la Peña de la Virgen, la Cripta de agua bendita, el Templo Parroquial y el parque Municipal.

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Gastronomía y festividades

En materia gastronómica se destaca el pan de maíz, el cual es el amasijo más representativo del municipio, junto con las arepas con queso, el guarapo, tamales, el pan de sagú, las almojábanas y piquetes con carne asada de res y gallina.

En relación con las festividades, las principales son las ferias y fiestas, la Feria de Mitaca y el Festival del Chorote y la Arepa.