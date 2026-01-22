Turismo

Así es la calle elegida como la más ‘cool’ del mundo en 2025; está en Latinoamérica y cada vez atrae a más turistas

Esta es la primera vez que una calle en Latinoamérica encabeza la lista de las más “cool” del mundo.

22 de enero de 2026, 2:10 p. m.
Mujer caminando en el Centro Histórico de Paraty, provincia de Río de Janeiro en Brasil, por la noche.
Mujer caminando en el Centro Histórico de Paraty, provincia de Río de Janeiro en Brasil, por la noche. Foto: Getty Images

Una de las formas más auténticas de descubrir los encantos de una ciudad es caminando por sus calles. Por esta razón, cada año la prestigiosa revista de viajes Time Out revela su listado de las calles más “cool” del mundo, un ranking que en 2025 marcó un hito al incluir, por primera vez, una calle de Latinoamérica que ocupó el puesto número uno.

Se trata de Rua do Senado, en Río de Janeiro, Brasil. Grace Beard, editora del medio especializado, afirma que todos los lugares de la lista están “repletos de negocios independientes, excelentes restaurantes y actividades divertidas”.

En este contexto, señala que cerca de Lapa, Praça Tiradentes y Rua do Lavradio, la calle Rua do Senado, en el centro de la ciudad, se ha convertido en un punto de encuentro estratégico, especialmente para quienes disfrutan de la buena comida y bebida, la samba, las piezas vintage, el arte, la fiesta y la vida al aire libre.

Aunque esta calle de Río de Janeiro se hizo famosa inicialmente por sus tiendas de antigüedades, entre ellas los imperdibles Espaço 51 y Álef Antiguidades, y por su marcada atmósfera bohemia, hoy vuelve a cautivar a visitantes y locales gracias a una renovada ola de energía que la ha transformado, precisa el medio citado.

¿Qué es lo que tanto atrae a los turistas en este lugar?

Entre los mejores lugares para visitar en Rua do Senado, Time Out menciona el restaurante Lilia, del chef Lucio Vieira, el más gourmet de la zona. Su propuesta gastronómica se apoya en una cocina de producto, orgánica y de temporada, con un menú que cambia a diario y mantiene un nivel de excelencia constante.

Brasil, Río de Janeiro
Turista contemplando la vista de Río de Janeiro, Brasil. Foto: Getty Images

Asimismo, destaca que este restaurante hace parte de la prestigiosa lista Bib Gourmand de la Guía Michelin y de The 50 Best Discovery, un reconocimiento a su sabor y creatividad.

También incluye el restaurante Barra Labuta, un espacio que se caracteriza por su ambiente siempre animado y que siempre atrae a los amantes del buen comer con bebidas y samba. Por esta misma línea sobresale el Braseiro Labuta, que ofrece platos a la parrilla irresistibles.

El Armazém Senado, por su parte, se destaca como uno de los bares más antiguos de Brasil, inaugurado en 1907 como un almacén tradicional de productos secos y abarrotes, que hoy preserva su fachada histórica y decoración antigua, declarado Patrimonio Cultural de Río.

Otro lugar imperdible en Rua do Senado es el Solar dos Abacaxis, un centro cultural inmersivo que ofrece una programación continua y completamente gratuita con exposiciones, performances y encuentros que celebran el arte, el territorio y la colectividad.

Estos son solo algunos de los lugares que llevaron a la Rua do Senado a ser reconocida como la calle más “cool” del mundo en 2025.

Noticias Destacadas