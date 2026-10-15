Bogotá sorprende en listado de los mejores lugares para visitar en Sudamérica; esto destaca Lonely Planet de la capital

Bogotá se abrió paso entre algunos de los destinos más llamativos de Sudamérica en un listado de la guía de viajes Lonely Planet. La capital colombiana figura como una de las recomendaciones para quienes buscan experiencias diferentes en el continente, aunque su presencia destaca por una razón particular: la gastronomía.

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La selección reúne lugares reconocidos por sus paisajes, biodiversidad, historia y propuestas culturales. Entre ellos aparecen las islas Galápagos, en Ecuador; el Salar de Uyuni, en Bolivia; Fernando de Noronha, en Brasil; Quito, también en Ecuador; el valle de Colchagua, en Chile; Machu Picchu, en Perú, y la selva amazónica, que se extiende por varios países de la región.

En medio de estos escenarios naturales y destinos históricos, Bogotá sobresale como una opción urbana para descubrir sabores y propuestas culinarias que reflejan la diversidad colombiana.

De acuerdo con Lonely Planet, la capital colombiana se destaca por su variada escena gastronómica, en la que están la cocina tradicional, las propuestas contemporáneas y las influencias internacionales.

Turismo en Bogotá. Foto: Getty Images

La oferta incluye restaurantes que reinterpretan recetas colombianas con ingredientes de distintas regiones del país. Desde productos de la Costa y los ríos hasta preparaciones inspiradas en el campo, la ciudad permite explorar sabores que van más allá de los platos tradicionales.

Entre las recomendaciones aparece el restaurante Débora, donde la cocina colombiana se presenta con una mirada contemporánea. También está La Ventana, del Hilton Bogotá, que ofrece preparaciones emblemáticas como el ajiaco, las arepas y las empanadas.

La experiencia gastronómica no se limita a los restaurantes. El listado también destaca espacios como Casa Creciente, en el barrio Quinta Camacho, que combina diseño, productos gourmet y propuestas locales.

Bogotá y los cafés del centro. Foto: Getty Images

Otro punto mencionado es el Mercado de la Tierra Slow Food, que abre los domingos y reúne a productores y emprendedores con frutas, verduras orgánicas, quesos, pasteles y otros alimentos.

El listado incluye las islas Galápagos, famosas por su fauna única; el Salar de Uyuni, conocido por sus paisajes blancos y reflejos durante la temporada de lluvias; y Fernando de Noronha, en Brasil, reconocido por sus playas y ecosistemas marinos.

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Quito destaca por su arquitectura colonial y su patrimonio artístico, mientras que el valle de Colchagua atrae a los amantes del vino. Machu Picchu conserva el legado de la civilización inca, y la Amazonía ofrece una experiencia de naturaleza y biodiversidad.

Así, Bogotá aparece como una opción distinta dentro del recorrido, pues es una ciudad que invita a conocer el continente sudamericano a través de sus sabores, mercados y nuevas propuestas culinarias.