Cinco delicias gastronómicas que debe probar en un viaje a Cali; son un festín de tradición y sabor

La gastronomía se ha convertido en una de las grandes fortalezas turísticas en las diferentes regiones de Colombia. Cada destino ofrece preparaciones propias que reflejan su identidad cultural y el Valle del Cauca no es la excepción.

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Información de la Gobernación del departamento indica que esta zona del país tiene gran variedad de platos, dulces y frituras, lo que la hace muy atractiva para los visitantes y turistas.

Así las cosas, quienes viajan a Cali, capital del Valle, encuentran una variada oferta culinaria que combina platos tradicionales y autóctonos con propuestas de cocina internacional. En restaurantes, bares y cafés, los visitantes encuentran una variedad de opciones que van desde la cocina popular hasta alternativas más saludables, todas con mucha tradición y sabor. Estos son cinco de los platos imperdibles si está de paso por esta ciudad.

Chuleta valluna

La chuleta valluna no requiere de mucha presentación y es una de las preparaciones reinas en este destino. Se dice que es una de las delicias colombianas producto de la colonización y la evolución culinaria del país. Cualquiera que vaya a esta ciudad no debe perder la oportunidad de degustar esta delicia que se caracteriza por ser un corte fino de cerdo, que se condimenta con limón, comino, pimienta y sal.

La chuleta es una de las delicias gastronómicas imperdibles en Cali. Foto: Getty Images

Esta mezcla es apanada con harina de trigo y huevo batido, para luego cocinarse. Al servirla, se acompaña con arroz y patacones, principalmente.

Sancocho valluno

Esta sopa es una de las opciones que tienen los viajeros para probar en una visita a la ‘capital de la salsa’. Se trata de una sopa que incluye, entre otros ingredientes, yuca, plátano verde, cilantro y su producto estrella, la gallina criolla. Se prepara y se sirve en todo el departamento y por ello en Cali los viajeros tienen la posibilidad de degustarla.

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Lulada

Esta es una de las bebidas más tradicionales para tomar en Cali. Es perfecta para acompañar todos los platos y muy fácil de preparar, pues su base es el lulo. Para elaborarla se pueden utilizar tres o cuatro lulos grandes, el zumo de dos limones, agua fría y leche condensada, lo que le brinda un sabor muy especial y particular, perfecto para momentos de temperaturas elevadas.

La lulada es una de las bebidas tradicionales en Cali. Foto: Getty Images/iStockphoto

Champús

Esta es otra de las bebidas que ningún turista debería dejar de probar en la capital vallecaucana. Su preparación puede presentar variaciones según las preferencias de cada familia o cocinero, lo que le da un carácter casero y diverso. Se elabora a partir de una mezcla de melado de panela, frutas como lulo y piña, y maíz cocido que aporta su textura característica.

Tamal valluno

De acuerdo con la Gobernación, este producto se diferencia de los tamales de otras regiones por su tamaño y porque las carnes que lo componen se agregan en pedazos grandes y la presa de pollo va entera. Todos sus ingredientes van dentro de una masa de maíz con verduras y envueltos en hojas de plátano. La cocción se realiza a fuego lento por varias horas.