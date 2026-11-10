Copa Sudamericana: Avianca habilitará vuelos especiales para llegar a Barranquilla

Avianca anunció un plan de vuelos especiales y refuerzos operativos para facilitar el desplazamiento de los aficionados que asistirán a la final de la CONMEBOL Sudamericana, prevista para el próximo 21 de noviembre en Barranquilla.

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La operación contempla tres medidas. La primera será la habilitación de vuelos directos entre Buenos Aires y Barranquilla los días 19 y 20 de noviembre, con el propósito de conectar a los viajeros argentinos con la sede del encuentro sin escalas.

Además, los días 19, 22 y 23 de noviembre, la ruta Buenos Aires-Bogotá-Buenos Aires contará con un Boeing 787 Dreamliner, aeronave de doble pasillo con capacidad para 291 pasajeros por trayecto.

Avianca amplía su operación aérea para la final de la Copa Sudamericana. Foto: Getty Images

El tercer componente será el refuerzo de la conexión entre Bogotá y Barranquilla. A los más de 200 vuelos semanales que la aerolínea opera regularmente entre ambas ciudades se sumarán seis frecuencias adicionales, programadas para el 20 y 22 de noviembre.

Gabriel Oliva, presidente de Avianca, señaló: “Para Avianca es un orgullo haber nacido en Barranquilla y recibir esta Final en nuestra casa. Por eso, como Partner Oficial del torneo, ponemos a disposición del país y de los hinchas lo mejor de nuestra flota, capacidad real y red de rutas para estar a la altura de este hito histórico”.

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Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, agradeció la habilitación de la conexión directa con Argentina y destacó sus posibles efectos en el turismo y el comercio de la ciudad.

La operación se suma a las conexiones habituales de Avianca con Argentina, donde ofrece 70 vuelos semanales, y Brasil, con más de 100. La compañía también es Partner Oficial de las competiciones de clubes de la CONMEBOL, entre ellas la Libertadores, la Libertadores Femenina, la Sudamericana y la Recopa.

Final de la Sudamericana: Avianca confirma nuevas rutas y vuelos adicionales a Barranquilla Foto: Avianca / Cortesía