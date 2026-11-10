Copa Sudamericana: Avianca habilitará vuelos especiales para llegar a Barranquilla

Avianca anunció un plan de vuelos especiales y refuerzos operativos para facilitar el desplazamiento de los aficionados que asistirán a la final de la CONMEBOL Sudamericana, prevista para el próximo 21 de noviembre en Barranquilla.
La operación contempla tres medidas. La primera será la habilitación de vuelos directos entre Buenos Aires y Barranquilla los días 19 y 20 de noviembre, con el propósito de conectar a los viajeros argentinos con la sede del encuentro sin escalas.
Además, los días 19, 22 y 23 de noviembre, la ruta Buenos Aires-Bogotá-Buenos Aires contará con un Boeing 787 Dreamliner, aeronave de doble pasillo con capacidad para 291 pasajeros por trayecto.
El tercer componente será el refuerzo de la conexión entre Bogotá y Barranquilla. A los más de 200 vuelos semanales que la aerolínea opera regularmente entre ambas ciudades se sumarán seis frecuencias adicionales, programadas para el 20 y 22 de noviembre.
Gabriel Oliva, presidente de Avianca, señaló: “Para Avianca es un orgullo haber nacido en Barranquilla y recibir esta Final en nuestra casa. Por eso, como Partner Oficial del torneo, ponemos a disposición del país y de los hinchas lo mejor de nuestra flota, capacidad real y red de rutas para estar a la altura de este hito histórico”.
Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, agradeció la habilitación de la conexión directa con Argentina y destacó sus posibles efectos en el turismo y el comercio de la ciudad.
La operación se suma a las conexiones habituales de Avianca con Argentina, donde ofrece 70 vuelos semanales, y Brasil, con más de 100. La compañía también es Partner Oficial de las competiciones de clubes de la CONMEBOL, entre ellas la Libertadores, la Libertadores Femenina, la Sudamericana y la Recopa.