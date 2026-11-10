¿Cuántos peajes hay de Bogotá a Fusagasugá y cuáles son las tarifas?

Viajar de Bogotá a Fusagasugá por la autopista sur es uno de los recorridos más frecuentes para quienes buscan salir de la capital hacia el sur de Cundinamarca. Ya sea para disfrutar de un fin de semana de descanso, visitar familiares, conocer los paisajes de la región o continuar el viaje hacia otros municipios, es importante tener en cuenta los gastos del camino.
Entre ellos, el valor de los peajes ocupa un lugar importante en el presupuesto. Para quienes se movilizan en automóvil particular por la vía principal, el recorrido cuenta con dos estaciones de peaje: Chusacá y Chinauta.
¿Cuáles son los peajes de Bogotá a Fusagasugá?
El primer peaje que encuentran los conductores al salir de Bogotá en dirección a Fusagasugá es el de Chusacá. Esta estación se encuentra sobre el corredor vial que conecta a la capital con el sur del departamento y es uno de los puntos de paso habituales para quienes viajan hacia municipios como Soacha, Sibaté y Fusagasugá.
Más adelante, durante el recorrido, se encuentra el peaje de Chinauta, otra de las estaciones que deben tener presentes los viajeros antes de llegar a su destino. Ambos hacen parte de la ruta principal y son necesarios para quienes realizan este trayecto por la Autopista Sur.
¿Cuánto cuestan los peajes de Bogotá a Fusagasugá en 2026?
Para los vehículos particulares clasificados en la categoría I, que incluye automóviles, camperos y camionetas, la tarifa indicada para 2026 es de $16.100 pesos colombianos por cada peaje.
Esto significa que el conductor debe pagar el siguiente valor durante el recorrido:
- Peaje Chusacá: $16.100.
- Peaje Chinauta: $16.100.
Al sumar los dos pagos, el costo total de los peajes para viajar de Bogotá a Fusagasugá es de $32.200, únicamente para los vehículos de categoría I.
Tarifas para otros vehículos:
|Categoría
|Tipo de Vehículo
|Tarifa por Peaje
|Categoría I
|Automóvil, campero, camioneta (2 ejes)
|$16.100 COP
|Categoría IE
|Tarifa Diferencial (Chinauta)
|$4.100 COP
|Categoría II
|Buseta, bus, camión pequeño/grande (2 ejes)
|$17.900 COP
|Categoría III
|Camión, tractocamión (3 o 4 ejes)
|$38.000 COP
|Categoría IV
|Tractocamión (5 ejes)
|$61.700 COP
|Categoría V
|Tractocamión (6 ejes)
|$70.700 COP