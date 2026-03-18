Turismo

Cuatro lugares de ensueño para conocer en uno de los pueblos más bellos del oriente de Caldas

Este municipio cuenta con lugares únicos, rodeados de una naturaleza extraordinaria.

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Redacción Turismo
18 de marzo de 2026, 10:38 a. m.
Los tesoros naturales ocultos de Caldas.
Los tesoros naturales ocultos de Caldas. Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía Municipal de Norcasia / API

Caldas es un destino de Colombia que se destaca en el mapa turístico por su variada geografía, marcada por paisajes volcánicos, imponentes montañas y una amplia diversidad de pisos térmicos que van desde zonas cálidas hasta ecosistemas de páramo.

Esta riqueza natural da lugar a una gran biodiversidad de flora y fauna, convirtiéndolo en un territorio ideal para el ecoturismo y la conexión con la naturaleza.

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Al oriente de este departamento colombiano se encuentra un encantador municipio, considerado por muchos uno de los pueblos más bellos de Caldas: Norcasia, uno de esos destinos del país que todavía se sienten auténticos e inexplorados.

Si planea visitar esta encantadora población, en su itinerario puede incluir cuatro lugares de ensueño, recomendados por la agencia de viajes Baquianos, que cautivan todos los sentidos gracias a su belleza excepcional y a su significativo valor ambiental.

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1. La Garrucha en río La Miel

Localizada a aproximadamente una hora del municipio, es un lugar donde el río La Miel divide los pueblos de Norcasia y Victoria.

Se destaca por los hermosos paisajes paisajes que lo rodean y por brindar la posibilidad de navegar en sus aguas, practicar tubbing y avistar diversas clases de animales como mariposas, monos aulladores, peces, entre otros.

Norcasia, Caldas
Río La Miel en Norcasia, Caldas. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal Norcasia Caldas / API

2. Remolino en río Manso

Situado a una hora de Norcasia, en la parte baja de río Manso, este lugar es otra parada imperdible gracias a sus aguas cristalinas.

Su belleza y ambiente sereno lo convierten en un sitio ideal para descansar, practicar pesca deportiva y realizar actividades de aventura.

3. Cascada La Clara

A tan solo 15 minutos del casco urbano de Norcasia se encuentra esta joya natural, un destino que cautiva por su imponente caída de agua y el entorno natural. Quienes la visitan pueden disfrutar de un paisaje lleno de vida y sumergirse en una experiencia única de conexión con la naturaleza.

4. El Hueco en río Manso

Un escenario mágico que deslumbra con sus aguas verde y azul esmeralda. Un lugar ideal para relajarse, disfrutar de la flora y fauna de la región, y experimentar esa conexión profunda con la naturaleza.

Norcasia, Caldas
El Hueco, Norcasia, Caldas. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal Norcasia Caldas / API
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¿Cómo llegar a Norcasia?

Para llegar a Norcasia desde Bogotá, Medellín o Cali, lo primero que se debe hacer es llegar hasta La Dorada (Caldas), ya sea en bus o en vehículo particular. Desde allí, el trayecto continúa por carretera hasta Norcasia en un recorrido de aproximadamente dos horas.

Durante el recorrido se atraviesan zonas rurales y montañosas. Desde Bogotá o Medellín, el viaje hasta La Dorada dura entre cinco y seis horas por carretera. Desde Cali, el recorrido puede superar las siete horas, dependiendo de la ruta, el tráfico, el clima y las condiciones de las vías.