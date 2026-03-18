Cuatro lugares de ensueño para conocer en uno de los pueblos más bellos del oriente de Caldas

Caldas es un destino de Colombia que se destaca en el mapa turístico por su variada geografía, marcada por paisajes volcánicos, imponentes montañas y una amplia diversidad de pisos térmicos que van desde zonas cálidas hasta ecosistemas de páramo.

Esta riqueza natural da lugar a una gran biodiversidad de flora y fauna, convirtiéndolo en un territorio ideal para el ecoturismo y la conexión con la naturaleza.

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Al oriente de este departamento colombiano se encuentra un encantador municipio, considerado por muchos uno de los pueblos más bellos de Caldas: Norcasia, uno de esos destinos del país que todavía se sienten auténticos e inexplorados.

Si planea visitar esta encantadora población, en su itinerario puede incluir cuatro lugares de ensueño, recomendados por la agencia de viajes Baquianos, que cautivan todos los sentidos gracias a su belleza excepcional y a su significativo valor ambiental.

1. La Garrucha en río La Miel

Localizada a aproximadamente una hora del municipio, es un lugar donde el río La Miel divide los pueblos de Norcasia y Victoria.

Se destaca por los hermosos paisajes paisajes que lo rodean y por brindar la posibilidad de navegar en sus aguas, practicar tubbing y avistar diversas clases de animales como mariposas, monos aulladores, peces, entre otros.

Río La Miel en Norcasia, Caldas. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal Norcasia Caldas / API

2. Remolino en río Manso

Situado a una hora de Norcasia, en la parte baja de río Manso, este lugar es otra parada imperdible gracias a sus aguas cristalinas.

Su belleza y ambiente sereno lo convierten en un sitio ideal para descansar, practicar pesca deportiva y realizar actividades de aventura.

3. Cascada La Clara

A tan solo 15 minutos del casco urbano de Norcasia se encuentra esta joya natural, un destino que cautiva por su imponente caída de agua y el entorno natural. Quienes la visitan pueden disfrutar de un paisaje lleno de vida y sumergirse en una experiencia única de conexión con la naturaleza.

4. El Hueco en río Manso

Un escenario mágico que deslumbra con sus aguas verde y azul esmeralda. Un lugar ideal para relajarse, disfrutar de la flora y fauna de la región, y experimentar esa conexión profunda con la naturaleza.

El Hueco, Norcasia, Caldas. Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal Norcasia Caldas / API

Así es uno de los ríos más puros y hermosos del Valle del Cauca: ¿cómo llegar y qué hacer en este paraíso natural?

¿Cómo llegar a Norcasia?

Para llegar a Norcasia desde Bogotá, Medellín o Cali, lo primero que se debe hacer es llegar hasta La Dorada (Caldas), ya sea en bus o en vehículo particular. Desde allí, el trayecto continúa por carretera hasta Norcasia en un recorrido de aproximadamente dos horas.

Durante el recorrido se atraviesan zonas rurales y montañosas. Desde Bogotá o Medellín, el viaje hasta La Dorada dura entre cinco y seis horas por carretera. Desde Cali, el recorrido puede superar las siete horas, dependiendo de la ruta, el tráfico, el clima y las condiciones de las vías.