Dos municipios de Cundinamarca para descansar y disfrutar en los próximos puentes festivos

Cundinamarca es uno de los destinos turísticos más completos de Colombia. Su gran ventaja es la diversidad: en pocas horas puede pasar del clima frío de la sabana a zonas cálidas que son ideales para descansar o practicar deportes extremos.

Entre sus municipios de clima cálido dos se destacan por ser ideales para el descanso.

Villeta

Está ubicado a 91 kilómetros al noroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas y 30 minutos de viaje en automóvil.

Entre los principales atractivos del municipio se encuentra la cascada El Salto de los Micos, la cual ofrece un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Esta cascada es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes.

Otro lugar relevante es la Bocatoma de Bagazal. Ubicada en el suroeste del municipio, esta es un atracción turística conformada por imponentes caídas de agua artificial que superan los 30 metros de largo y varían en altura.

Este paraje natural es perfecto para disfrutar del tradicional paseo de olla, ideal para compartir en familia o con amigos. Además, cuenta con una línea férrea donde es posible vivir una experiencia única a bordo de carros de balineras, construidos por los mismos habitantes de la zona.

Otro sitio imperdible es el parque La Molienda. En el corazón de Villeta se encuentra este emblemático parque, rodeado de esculturas y monumentos que reflejan la identidad local. La oferta gastronómica del lugar, famosa por sus sabores tradicionales, resalta lo que muchos llaman “la dulzura de mi tierra”.

Villeta, la capital dulce de Colombia Foto: Cortesía .- Alcaldía Municipal de Villeta - Cundinamarca

El parque también es un punto de encuentro ideal para disfrutar de la vida nocturna, con una gran variedad de discotecas, restaurantes típicos y tiendas de artesanías que muestran lo mejor de la cultura regional.

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Anapoima

Este municipio está ubicado en la provincia del Tequendama y a 87 kilómetros de Bogotá.

Ofrece paisajes variados y rutas para caminatas al aire libre, como el Camino Real de las Delicias. Este camino, construido durante la época colonial, permite a los visitantes disfrutar de la flora y fauna locales en un recorrido histórico.

Otro atractivo es la quebrada La Campuna. Según señala la Alcaldía del municipio, esta es una fuente hídrica permanente de cauce mínimo en época de verano, que recorre las veredas de Andalucía, La Esmeralda, Panamá, Providencia Mayor y El Cabral, desembocando en el río Calandaima. Diferentes sectores este caudal son usados por bañistas que aprovechan la conservación de la quebrada para realizar actividades de esparcimiento.

El municipio de Cundinamarca cuyo nombre tiene 23 letras, un destino de clima templado e impresionantes paisajes naturales

Otro atractivo imperdible es el Salto del Caiquero, una cascada ideal para el contacto con la naturaleza y para tener un espacio de relajación.