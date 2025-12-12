Suscribirse

Turismo

El destino de Boyacá que deslumbra con sus cascadas y lindos paisajes, ideal para los amantes del ecoturismo

Este destino ofrece una temperatura promedio de 26 grados centígrados.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
12 de diciembre de 2025, 8:12 p. m.
Cascada del amor, en Boyacá
Cascada del amor, en Boyacá. | Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Boyacá se ha consolidado como un destino perfecto para los amantes de la historia y la naturaleza. Además de su legado y aporte en la lucha independentista, este departamento ofrece lindos paisajes montañosos y pintorescos pueblos que vale la pena conocer.

El clima fresco y agradable de la región, combinado con su vasta oferta de actividades al aire libre, desde caminatas hasta deportes de aventura, hacen de esta zona del país un lugar perfecto para quienes buscan escapar del bullicio de las grandes ciudades.

Contexto: Cuatro aguas termales en Boyacá para relajarse y disfrutar de días de vacaciones en medio de la naturaleza; son imperdibles

La gastronomía boyacense es otro de los grandes atractivos, con platos tradicionales como la arepa boyacense, el mute y las empanadas, que deleitan a los visitantes con su sabor auténtico.

En su territorio alberga 123 municipios que les ofrecen a los viajeros diferentes atractivos para no perderse. Uno de ellos, si bien no está cerca de Tunja o de los lugares turísticos más conocidos, sí ofrece alternativas para quienes llegan hasta allí, pues destaca por su belleza natural y otros encantos.

río Cobaría
Río Cobaría en el departamento de Boyacá. | Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Se trata de Cubará, en donde los turistas se encuentran con atractivos como cascadas y ríos que permiten conectar de manera especial con la naturaleza. Está ubicado a una altitud de 360 metros sobre el nivel del mar, lo que le permite brindar una temperatura de 26 grados centígrados, en promedio.

Un destino para los amantes de la naturaleza

Según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), su paisaje se despliega majestuoso entre la planicie a orillas del río Cobaría, un afluente del río Arauca.

Contexto: Turista extranjera se mostró emocionada ante la magia de popular pueblo de Boyacá en diciembre: “Es un lugar tan increíble”

En su territorio se encuentra la Cascada del amor, ubicada a cinco minutos del casco urbano, al lado del río Cobaría. Rodeada de vegetación y con una caída de agua de tres metros aproximadamente, se encuentra arcilla ideal para masajes o mascarillas, de acuerdo con Situr.

Otro atractivo es la fuente hídrica tres piedras, la cual viene del río Cubugón, la cual muestra un color verde esmeralda y allí destacan sus imponentes piedras blancas, escenario perfecto para fotografía. Se encuentra a 20 minutos de Cubará.

Las cascadas del Cubujón es otro sitio de interés. Tiene una caída de aproximadamente 200 metros y en su recorrido se forman cuatro pozos en escala descendente. Es un espacio rodeado de flora y fauna nativa.

Bocas del río Arauca, en Cubará, Boyacá.
Bocas del río Arauca, en Cubará, Boyacá. | Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Otros encantos son el Puente Hamaca El Chuscal, de unos 480 metros, que se erige sobre las aguas del río Cobaría y las Bocas del río Arauca, en donde se puede contemplar el nacimiento de este imponente afluente, observando el paisaje majestuoso en los límites entre Colombia y Venezuela.

En el casco urbano

Al pasear por sus calles se puede ver el imponente Monumento a los Colonizadores, testigo de la historia que forjó este lugar. A su lado, el Monumento al Pueblo Indígena U’wa, que rinde homenaje a la rica herencia de esta comunidad y la Parroquia San Miguel, un símbolo de fe que complementa la valiosa cultura de Cubará.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Secuestró para dar una lección: en Arkansas madre finge rapto a su hija que tiene discapacidad mental

2. Estados Unidos negará la visa de turista en este controvertido caso: un cambio clave en sus reglas migratorias

3. EE. UU. cancela la reunificación familiar para residentes temporales de estos siete países latinoamericanos: ¿está Colombia?

4. Nairo Quintana dio su versión: dijo por qué no fue a la presentación del Movistar Team

5. Administración de Donald Trump quiere que 39 estados cambien la política de la Seguridad Social; esta es la razón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoTurismo en BoyacáTurismo de naturaleza

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.