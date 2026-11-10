Enero puede convertirse en una buena oportunidad para planear una escapada y comenzar el año con una experiencia de viaje diferente. Las alternativas son numerosas y van desde destinos cálidos hasta paisajes de montaña que brindan experiencias únicas.

La isla caribeña que fue incluida entre los mejores lugares para visitar en 2027, según ‘National Geographic’

Así las cosas, la guía de viajes Condé Nast Traveler presentó un listado de los 19 mejores lugares para visitar en enero de 2027, desde Lanzarote y Dubái hasta Sri Lanka y Oporto, pasando por un encantador destino en Suramérica: la costa norte de Brasil.

De acuerdo con la publicación, este lugar es ideal para vivir un buen periodo de vacaciones en enero. Indica que una buena opción es recibir el Año Nuevo en ciudades como Río de Janeiro o São Paulo y prolongar el viaje durante un par de semanas para explorar su extensa costa y descubrir algunas de sus paradisíacas playas.

Las playas son uno de los principales encantos en el norte de Brasil. Foto: Getty Images/iStockphoto

A lo largo de miles de kilómetros de litoral se encuentran paisajes de arena dorada, fiestas junto al mar y ambientes perfectos para disfrutar de una caipiriña bajo el sol.

Recomienda algunos sitios específicos para conocer, como Trancoso, en Bahía, considerado uno de los destinos playeros más emblemáticos del país, así como Itacaré, reconocido por sus condiciones para practicar surf, y las islas de Boipeba y Tinharé, donde el tránsito de vehículos es prácticamente inexistente.

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También sobresalen la histórica ciudad de São Luís y las espectaculares playas de Jericoacoara, ubicadas en la cautivadora costa del noreste brasileño, sitios que resultan imperdibles para pasar unos días diferentes.

Filipinas, un destino de ensueño

Condé Nast Traveler ubica a Filipinas en el primer lugar del listado. Lo destaca como uno de esos destinos que muchos viajeros sueñan con conocer gracias a sus playas de arena blanca, sus fascinantes paisajes submarinos y sus extensas selvas atravesadas por cascadas.

Filipinas encabeza el listado de 19 lugares recomendados para visitar en enero de 2027, según 'Condé Nast Traveler'. Foto: Getty Images

En enero, Manila registra temperaturas que oscilan entre los 24 °C y los 31 °C, mientras que gran parte del archipiélago disfruta de una temporada seca, aunque algunas islas del este pueden presentar mayores precipitaciones.

Después de recorrer durante unos días la capital, con sus iglesias, museos nacionales y restaurantes, vale la pena explorar sus más de 7.641 islas, que ofrecen experiencias para todos los gustos.

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De la lista de los imperdibles para enero también forman parte Los Dolomitas, un conjunto de macizos montañosos situados en los Alpes orientales en el norte de Italia; Sri Lanka; Barbados, en el Caribe; Tailandia; Val d’Isère, en Francia; Oporto, en Portugal; México; Ruanda, en África, y los Alpes japoneses.

En el selecto grupo también aparecen Jamaica; Lanzarote, Islas Canarias; Montreal, en Canadá; Cabo Verde; Panamá; Sudáfrica; Rajastán, en India, y Dubái, en Emiratos Árabes.