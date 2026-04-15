El destino santandereano que en el pasado se llamó ‘Pueblo Viejo’, perfecto para los amantes del ecoturismo

Colombia tiene diversidad de destinos imperdibles que resultan de mucho interés para los viajeros, y Santander es uno de ellos. Este departamento es una buena alternativa para quienes buscan una combinación de naturaleza, aventura y paisajes imponentes.

El pueblo de Santander conocido como ‘El Edén’, un rincón perfecto para el turismo de aventura y ecológico

Su geografía, marcada por montañas y ríos, ofrece escenarios únicos como el Cañón del Chicamocha, ideal para admirar lindas vistas o practicar deportes extremos. Además, el clima variado permite disfrutar desde caminatas ecológicas hasta actividades como rafting o parapente en entornos llenos de biodiversidad.

A esto se suma su riqueza cultural e histórica y en sus 87 municipios los turistas encuentran una amplia oferta de planes para desarrollar. Una de esas muchas opciones se encuentra a unas seis horas de Bucaramanga, capital del departamento.

Cascadas y otros encantos forman parte de la oferta natural de Albania, en Santander. Foto: Alcaldía Municipal de Albania/API.

Se trata de un destino con nombre de país europeo, al que se le reconoce por ser muy acogedor, tranquilo y especial para vivir momentos de contacto con la naturaleza. Se trata de Albania, conocido como “el rinconcito amable” del departamento.

Información de la Alcaldía indica que el municipio fue creado por la ordenanza departamental 46, sancionada el 12 de julio de 1904, por la cual se escogió como cabecera del mismo al caserío conocido como Pueblo Viejo.

Está ubicado a 1.800 metros sobre el nivel del mar y se destaca por sus paisajes agradables y la hospitalidad de su gente. Su cabecera municipal está rodeada de montañas y fuentes hídricas que invitan a desconectarse y disfrutar de lo auténtico, mientras se disfruta de una temperatura promedio de unos 19 grados centígrados y una rica gastronomía.

El encantador municipio que guarda entre montañas y páramos algunos de los tesoros más emblemáticos de Santander

Con sus paisajes y geografía, Albania es un destino ideal para llevar a cabo actividades como el senderismo y avistamiento de especies, entre otras.

¿Qué hacer en este destino santandereano?

Uno de los atractivos de este destino santandereano es el Mirador de Albania, desde donde se pueden contemplar extensas vistas montañosas. También sobresale el río Lenguazaque, cuyas aguas frescas brindan espacios propicios para el descanso y la recreación al aire libre.

El senderismo es una de las actividades para realizar en Albania Santander. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

En el casco urbano, el Templo Parroquial San Roque se erige como un referente arquitectónico que vale la pena visitar durante el recorrido por esta zona.

En Albania, la vida está estrechamente ligada al campo. La mayoría de sus pobladores se dedica a actividades agrícolas, destacándose cultivos como el café, la caña, la yuca y diversos frutales, que representan tanto su sustento como su identidad, así que uno de los planes es conocer y aprender de estos procesos.

En lo relacionado con el tema cultural, Albania también es cuna de fiestas tradicionales, música campesina y expresiones artísticas que refuerzan el sentido de pertenencia de sus pobladores. Sus ferias y fiestas patronales reúnen a la comunidad en torno al baile, la devoción y la alegría.