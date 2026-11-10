El histórico pueblo de Boyacá que preserva su herencia colonial y sorprende con postres artesanales y aguas termales

Boyacá es un destino acogedor para los viajeros y con joyas turísticas que vale la pena conocer. Una de ellas es Iza, un pequeño pueblo que parece sacado de una postal antigua, debido a su herencia colonial que encanta con sus calles empedradas y fachadas blancas dignas de admirar.

El municipio de Boyacá donde la pepitoria y el cuchuco son una delicia, un destino con encanto

Este pequeño rincón, ubicado a menos de dos horas de Tunja y solo a media del Lago de Tota, destaca por sus calles empedradas y sus fachadas blancas, además de lindos paisajes naturales y la conservación de sus tradiciones ancestrales.

Conocido como el Nido Verde de Boyacá, este destino ofrece una combinación de historia, cultura, gastronomía y bienestar, que lo convierte en una alternativa para quienes buscan descubrir pueblos con una identidad propia y un ambiente tranquilo, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Iza destaca por su arquitectura colonial. Foto: Getty Images

Está ubicado a 2.560 metros sobre el nivel del mar y registra temperaturas que generalmente oscilan entre los 10 y los 18 °C. Uno de los aspectos que más llama la atención es la conservación de su trazado urbano y de sus construcciones tradicionales, características que le permitieron obtener en 2002 la declaratoria de Bien de Interés Cultural del ámbito nacional.

Sitios de interés

Este encantador destino tiene varios sitios que resultan de interés para los viajeros.

Parque Álvaro Díaz Gómez: es el corazón del municipio y un espacio rodeado de árboles, jardines ornamentales, bancas y zonas verdes. Es uno de los puntos ideales para comenzar un recorrido por el centro histórico.

El pueblo de Boyacá que se convirtió en referente de la Navidad por su tradicional alumbrado que atre a miles de visitantes

Templo del Divino Salvador: una construcción de origen colonial que data de 1678 y conserva elementos tradicionales como la pila bautismal, el púlpito y el altar mayor.

una construcción de origen colonial que data de 1678 y conserva elementos tradicionales como la pila bautismal, el púlpito y el altar mayor. Puente del Amor: una construcción tradicional de piedra, madera y barro que atraviesa el río Tota. Su entorno natural y la tranquilidad del lugar lo han convertido en un sitio frecuentado por parejas y visitantes.

una construcción tradicional de piedra, madera y barro que atraviesa el río Tota. Su entorno natural y la tranquilidad del lugar lo han convertido en un sitio frecuentado por parejas y visitantes. Murales culturales: diferentes obras artísticas rinden homenaje a la herencia muisca, los oficios tradicionales, la agricultura y los personajes representativos del municipio.

El parque principal es uno de los principales atractivos de Iza, en Boyacá. Foto: Getty Images

Además de estos lugares Iza encanta con su gastronomía y sus aguas termales. Allí, los postres artesanales son una de las debilidades de los viajeros. Los habitantes de este pueblo han desarrollado una reconocida tradición repostera que lleva más de 30 años y que actualmente representa una actividad económica importante.

En sus establecimientos es posible encontrar cerca de 30 preparaciones diferentes. En la lista se incluyen: merengones, tortas, mousse de frutas, leche asada y cheesecake, entre muchas otras opciones.

El pueblo de Boyacá donde el piquete y la carne oreada son una delicia: es un destino con historia

También sobresale la trucha arcoíris, que suele prepararse a la plancha o gratinada, así como las almojábanas y otras preparaciones tradicionales de la región.

Las termales son imperdibles. Ubicadas en la vereda Agua Caliente, aproximadamente a 10 minutos del casco urbano, estas aguas brotan de un pozo profundo y son conducidas hacia piscinas recreativas para adultos y niños. Según Situr, sus temperaturas oscilan entre los 30 y los 35°C.