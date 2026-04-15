El departamento de Boyacá es reconocido como uno de los destinos más acogedores de Colombia. Es un territorio de lindos paisajes y gran riqueza cultural, histórica y gastronómica.

Los encantos del “pueblo de la esperanza” en Boyacá, conocido por su cercanía con el piedemonte llanero

En su territorio alberga 123 municipios, siendo el segundo departamento del país con mayor número de estos entes territoriales, después de Antioquia, que tiene 125. Están divididos en 13 provincias y cada uno tiene una oferta especial para quienes deciden visitarlos.

En esa amplia lista se encuentra Covarachía, un destino ubicado en la provincia Norte, a una distancia de 208 kilómetros de Tunja, capital del departamento, y a una altura de 2.320 metros sobre el nivel del mar. Ofrece una temperatura promedio de 16 grados centígrados, según información de la Gobernación de Boyacá.

Se dice que el significado de su nombre es ‘Cueva de la luna’, en lengua muisca, y que el territorio duró por más de tres siglos siendo tierras baldías, luego de que los españoles arrasaran con los indígenas que habitaban en ellas.

Capilla del Señor Caído, uno de los sitios de interés en Covarachía, Boyacá. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Hoy sus habitantes mantienen una estrecha relación con el vecino departamento de Santander, en especial con los poblados limítrofes de San José de Miranda, Molagavita, Capitanejo, Tipacoque y Onzaga.

Sus tierras son atravesadas por el río Chicamocha, convirtiéndose en la arteria fluvial más importante de la región, así como en sitio turístico, que es uno de los más demandados en este municipio boyacense.

El pequeño pueblo de Boyacá famoso por sus artesanías en fique, un encantador destino donde las manos tejen historias

Picos y miradores

Debido a que la mayor parte del territorio de Covarachía es quebradizo, hay una serie de picos y miradores desde donde se tienen lindas vistas de la región. Desde allí es posible apreciar, con lujo de detalles, dos de las más distintivas formaciones geográficas que ostenta la cordillera Oriental: la Sierra Nevada del Cocuy y el Cañón del Río Chicamocha; un espectáculo para no perderse.

El Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr) indica que una de las elevaciones es el alto de la Virgen de Fátima, lugar de peregrinación local y sitio predilecto de los turistas para fotografiar el relieve y panorámicas del municipio.

Mirador Virgen de la Peña, Covarachía. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

El pueblo no es grande, pero no hace falta que lo sea, pues su tamaño contrasta con la enorme amabilidad de su gente.

La agricultura es la principal actividad de sus habitantes. Hasta hace algunos años, los cultivos de fique y tabaco negro eran dos renglones importantes que movían su economía; pero en la actualidad se cultivan otros productos como fríjol, tomate, maíz, yuca, y cerca del Chicamocha, donde la temperatura alcanza los 28 grados centígrados, se cultiva caña de azúcar, plátano, naranja, piña, chirimoya, pomarrosa, manzana y durazno.

Los viajeros tienen la posibilidad de conocer sobre los procesos y actividades del campo guiados por sus moradores, que generosamente comparten sus conocimientos y tradiciones.

En Covarachía tienen fama las fiestas patronales a San Luis Beltrán y a la Virgen del Carmen, dos celebraciones que hacen parte de la identidad de este destino boyacense.