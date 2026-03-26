Caldas, en el Eje Cafetero, es una gran opción si se busca disfrutar de paisajes de montaña, naturaleza y cultura cafetera. Este destino ofrece lindos escenarios como el Parque Nacional Natural Los Nevados, además de que los viajeros tienen la oportunidad de disfrutar de aguas termales, senderismo y vistas únicas entre montañas verdes y cultivos de café.

Así mismo, es un departamento que destaca por su riqueza cultural y la calidez de su gente, que brinda lo mejor de sí a quienes llegan de visita.

En su territorio alberga 27 municipios y uno de ellos es patrimonio de Colombia. Destaca por la belleza de su arquitectura, pero también por su oferta natural que cautiva a los viajeros.

Hace parte del Paisaje Cultural Cafetero (PCC) declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2011 y posee una gran riqueza artística, cultural, artesanal, folclórica, histórica y arquitectónica.

El Pueblito Viejo es uno de los principales atractivos de Aguadas, en Caldas. Foto: Alcaldía Municipal de Aguadas/API.

Los encantos del Pueblito Viejo

Se trata de Aguadas, que es conocido como ‘la ciudad de las brumas’, la capital del sombrero, del pionono, del pasillo y como la ‘tierra del putas de Aguadas’, un destino con diversidad de atractivos, y uno de los que más llama la atención es el Pueblito Viejo, una réplica del Pueblito Paisa que encanta con su belleza.

De acuerdo con información de la Alcaldía Municipal, se trata de una pintoresca réplica de la zona urbana, en su época de fundación, la cual muestra características arquitectónicas y culturales de aquellos tiempos: tiene capilla, alcaldía, escuela, la fonda de Manuela y un pequeño parque cuyo piso de piedra da la idea de antigüedad.

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Se ha consolidado como un lugar de encuentro y recreación situado en el Alto de la Virgen, desde el cual se puede apreciar una bella panorámica de Aguadas. Es un bello escenario de diferentes eventos culturales y sociales, destacándose la singular serenata a Aguadas en el marco del Festival Nacional del Pasillo Colombiano que se celebra cada año.

El Pueblito Viejo es un pueblo dentro del pueblo y desde sus miradores se divisa el Cerro Tutelar del Pipintá (Cerro de Monserrate), y las casas aguadeñas se aprecian en las montañas.

El centro histórico es uno de los imperdibles en Aguadas, Caldas. Foto: Getty Images

Otros atractivos de Aguadas

El centro histórico de este pueblo caldense es uno de los imperdibles si se viaja hasta allí. De acuerdo con información de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) a nivel nacional por el Ministerio de Cultura en el año 2001.

Recorrer sus calles, especialmente la Calle Real, la Cuchilla y el sector de “Los Chorros”, apreciando las formas y colores de su arquitectura de estilo colonial, se convierte en una experiencia única para quienes lo visitan.

También están el parque Bolívar, el templo de la Inmaculada Concepción, el templo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y el Parque Fundadores, entre otros sitios de interés.