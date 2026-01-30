Turismo

El municipio santandereano con nombre europeo; un destino perfecto para conectar con la naturaleza

Este destino se encuentra a cuatro horas de Bucaramanga, capital del departamento.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
30 de enero de 2026, 6:35 p. m.
Este es uno de los destinos para visitar en el departamento de Santander.
Este es uno de los destinos para visitar en el departamento de Santander. Foto: A.P.I.

Santander es un buen destino si se piensa en vivir una experiencia diferente y especial en época de vacaciones o para pasar un fin de semana. En su territorio los viajeros se encuentran con una combinación de paisajes naturales, aventura y patrimonio cultural.

Sus imponentes montañas, cañones, ríos y parques naturales lo convierten en un destino ideal para el senderismo, el rafting, el parapente y otros deportes al aire libre, que muchas personas disfrutan en familia o con amigos.

Además, es un destino que ofrece una riqueza cultural y arquitectónica gracias a pueblos coloniales como Barichara, Girón y El Socorro, que permiten conocer la historia, las tradiciones y la belleza de esta región colombiana.

Málaga santander
Málaga es un destino perfecto para disfrutar del contacto con la naturaleza. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Málaga/API.

No obstante, estos no son los únicos municipios que pueden considerarse si se planea ir por esas tierras, pues la oferta es amplia, ya que Santander cuenta con 87 de estos entes territoriales.

Turismo

El pueblo tolimense rodeado de cascadas y charcos, un encantador destino para hacer senderismo y otros planes de naturaleza

Turismo

Estos son los destinos nacionales e internacionales más buscados para viajar en 2026

Turismo

Estos son los encantos del municipio de Antioquia con nombre de origen bíblico, un destino ideal para el ecoturismo

Turismo

El paradisíaco lugar de arena blanca y aguas cristalinas para visitar a dos horas de Cartagena; es imperdible

Turismo

Así es el pueblo colombiano donde se le rinde homenaje al chontaduro, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Turismo

A una hora de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca donde se encuentra la ‘laguna encantada’, un destino ideal para el ecoturismo

Turismo

Tres pueblos coloniales que debería visitar al menos una vez en la vida; son referente turístico en Colombia

Turismo

Aparte de la bandeja paisa, estos son tres platos típicos que sí o sí debe probar si está de viaje en Medellín

Turismo

Los encantos de la ‘capital mundial de la guayaba’, un destino con cerca de 500 años de historia y gran riqueza natural

Turismo

El destino tolimense de gran riqueza hídrica, ideal para disfrutar de sus piscinas naturales, acampar y hacer senderismo

Málaga, un destino rodeado de naturaleza

Uno de ellos tiene nombre europeo, exactamente de ciudad española, un lugar que destaca por la combinación de cultura y naturaleza, y resulta una excelente opción para visitar, a aproximadamente cuatro horas de Bucaramanga, capital del departamento.

Así es la ‘tierra dulce de Santander’, un destino de cascadas y ríos cristalinos, ideal para el ecoturismo

Se trata de Málaga, que de acuerdo con información de la Alcaldía en sus redes sociales, “es un destino donde la naturaleza abraza cada plan, las tradiciones se sienten en el aire y cada experiencia se convierte en un recuerdo para toda la vida”.

Es un buen lugar para caminar, explorar y conectar con la esencia de la tierra, pues son diversas las actividades que se pueden realizar al aire libre.

Peña del cabro
Monumento a la Inmaculada Concepción en el Mirador Peña del Cabro, en Málaga. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Málaga/API.

Es una buena opción para quienes disfrutan de actividades como el rappel y el trekking. En su territorio se pueden visitar lugares como el Mirador de la Peña del Cabro, un lugar ideal para visitar en familia y maravillarse con los paisajes únicos del municipio; la Ciudad Perdida y la Cueva Pintada, de acuerdo con la información oficial.

Así es el pueblo apodado ‘rincón amable de Santander’, un destino de bellos paisajes y rodeado de valles y montañas

Este municipio santandereano es una buena alternativa para quienes disfrutan del avistamiento de aves, pues allí se encuentra una amplia variedad de especies que se mueven entre las ramas de los árboles, generando una experiencia única y especial en medio de un ambiente tranquilo que se experimenta en este lugar.

De igual forma, los amantes de la aventura y las caminatas tienen la posibilidad de desplazarse a las montañas cercanas para disfrutar del trekking y la escalada. Para llegar hasta allí se pueden recorrer senderos usados por los antepasados, una actividad que permite conectarse con la historia y las vivencias culturales de este municipio.

Más de Turismo

Vetas, Santander

A tres horas de Bucaramanga: los encantos del pueblo de Santander que ostenta la mayor altitud de Colombia

CHAPARRAL TOLIMA

El pueblo tolimense rodeado de cascadas y charcos, un encantador destino para hacer senderismo y otros planes de naturaleza

La reunión será en el Estadio Municipal de Málaga.

El municipio santandereano con nombre europeo; un destino perfecto para conectar con la naturaleza

Turista en Guatapé, Colombia.

Estos son los destinos nacionales e internacionales más buscados para viajar en 2026

Tarso, Antioquia

Estos son los encantos del municipio de Antioquia con nombre de origen bíblico, un destino ideal para el ecoturismo

Playa de arena blanca

El paradisíaco lugar de arena blanca y aguas cristalinas para visitar a dos horas de Cartagena; es imperdible

Chontaduro

Así es el pueblo colombiano donde se le rinde homenaje al chontaduro, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Subachoque, Cundinamarca

A una hora de Bogotá: el pueblo de Cundinamarca donde se encuentra la ‘laguna encantada’, un destino ideal para el ecoturismo

Monguí

Tres pueblos coloniales que debería visitar al menos una vez en la vida; son referente turístico en Colombia

Cañasgordas - Antioquia

Así es el bosque de niebla, en Antioquia, que atrae a los viajeros por su legado ancestral

Noticias Destacadas