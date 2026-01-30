Santander es un buen destino si se piensa en vivir una experiencia diferente y especial en época de vacaciones o para pasar un fin de semana. En su territorio los viajeros se encuentran con una combinación de paisajes naturales, aventura y patrimonio cultural.

Sus imponentes montañas, cañones, ríos y parques naturales lo convierten en un destino ideal para el senderismo, el rafting, el parapente y otros deportes al aire libre, que muchas personas disfrutan en familia o con amigos.

Además, es un destino que ofrece una riqueza cultural y arquitectónica gracias a pueblos coloniales como Barichara, Girón y El Socorro, que permiten conocer la historia, las tradiciones y la belleza de esta región colombiana.

Málaga es un destino perfecto para disfrutar del contacto con la naturaleza. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Málaga/API.

No obstante, estos no son los únicos municipios que pueden considerarse si se planea ir por esas tierras, pues la oferta es amplia, ya que Santander cuenta con 87 de estos entes territoriales.

Málaga, un destino rodeado de naturaleza

Uno de ellos tiene nombre europeo, exactamente de ciudad española, un lugar que destaca por la combinación de cultura y naturaleza, y resulta una excelente opción para visitar, a aproximadamente cuatro horas de Bucaramanga, capital del departamento.

Se trata de Málaga, que de acuerdo con información de la Alcaldía en sus redes sociales, “es un destino donde la naturaleza abraza cada plan, las tradiciones se sienten en el aire y cada experiencia se convierte en un recuerdo para toda la vida”.

Es un buen lugar para caminar, explorar y conectar con la esencia de la tierra, pues son diversas las actividades que se pueden realizar al aire libre.

Monumento a la Inmaculada Concepción en el Mirador Peña del Cabro, en Málaga. Foto: Facebook Alcaldía Municipal de Málaga/API.

Es una buena opción para quienes disfrutan de actividades como el rappel y el trekking. En su territorio se pueden visitar lugares como el Mirador de la Peña del Cabro, un lugar ideal para visitar en familia y maravillarse con los paisajes únicos del municipio; la Ciudad Perdida y la Cueva Pintada, de acuerdo con la información oficial.

Este municipio santandereano es una buena alternativa para quienes disfrutan del avistamiento de aves, pues allí se encuentra una amplia variedad de especies que se mueven entre las ramas de los árboles, generando una experiencia única y especial en medio de un ambiente tranquilo que se experimenta en este lugar.

De igual forma, los amantes de la aventura y las caminatas tienen la posibilidad de desplazarse a las montañas cercanas para disfrutar del trekking y la escalada. Para llegar hasta allí se pueden recorrer senderos usados por los antepasados, una actividad que permite conectarse con la historia y las vivencias culturales de este municipio.