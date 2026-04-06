El departamento de Santander se ha consolidado como una buena opción para quienes buscan aventura y naturaleza. Esta región del país brinda escenarios ideales para la práctica de actividades como rafting, parapente, espeleología y torrentismo, entre otras.

El pueblo de Santander conocido como ‘El Edén’, un rincón perfecto para el turismo de aventura y ecológico

De igual forma, ofrece una gran riqueza cultural e histórica. Pueblos como Barichara, considerado uno de los más lindos de Colombia, cautivan con su arquitectura colonial, calles empedradas y ambiente tranquilo.

Así mismo, Santander destaca por su gastronomía típica y sus lindos paisajes naturales en los que predominan los sistemas montañosos rodeados de ríos, quebradas y cascadas.

Tiene 87 municipios que les ofrecen a los viajeros diversos atractivos y uno de los imperdibles se dice que fue fundado por Gonzalo Jiménez de Quesada. Ubicado en la provincia de Vélez, allí se celebró la primera misa de la expedición del mencionado conquistador, el 2 de febrero de 1537, según información de la Alcaldía Municipal.

Este es el municipio más antiguo de Santander. Foto: Captura de pantalla video Alcaldía Municipal de Chipatá

¿Qué hacer en este destino santandereano?

Se trata de Chipatá, municipio considerado como el más antiguo del departamento. Allí, de acuerdo con la fuente oficial, hay varios sitios de interés que vale la pena conocer y disfrutar. En el área urbana se pueden apreciar, por ejemplo, la Iglesia Santo Ecce Homo, la Casa de la Cultura, el Instituto Agropecuario y la Alcaldía.

Enclavado entre imponentes montañas: el paraíso natural poco conocido de Santander que cautiva con su aroma a cacao

En la zona rural hay lugares turísticos e históricos que se caracterizan por su belleza y atracción natural como la piscina Villa rural Ágata, que tiene a su lado una quebrada natural, ideal para pasar momentos de relajación mientras se admira la naturaleza y sus paisajes.

También están las cuevas de los Indios, de los Ceniceros y de la Fábrica en la vereda El Papayo, así como las piedras del molino y el Pozo Azul.

Chipatá en Santander destaca por sus atractivos naturales. Foto: Captura de pantalla video Alcaldía de Chipatá.

Uno de los encantos naturales para no perderse en este municipio es la cascada La Chorrera, una caída de agua con una altura superior a cinco metros, en la que destacan sus aguas cristalinas y frías, perfecta para refrescarte y disfrutar de un entorno natural.

Capital mundial del maíz

A Chipatá se le conoce como la ‘capital mundial del maíz’, debido a su profunda tradición agrícola centrada en este producto, al cual cada año se le rinde homenaje con una gran celebración en el mes de octubre.

Así las cosas, la Fiesta del Maíz reúne a la comunidad en torno a sus raíces campesinas, con un encuentro cultural que incluye actividades como desfiles, música tradicional, bailes y preparaciones gastronómicas basadas en este grano, ingrediente central de platos típicos como el tamal, la empanada y el arequipe.