El país sudamericano que ha registrado una importante caída en el número de visitantes extranjeros; estas son las razones

La creciente violencia del narcotráfico en Ecuador “preocupa” al sector turístico, dijo a la AFP el viceministro de esa cartera el jueves, en medio de un pico de homicidios por parte de poderosas bandas criminales que imponen el terror en el país.

El atractivo destino turístico, con extensas playas, paisajes volcánicos y tesoros naturales como las islas Galápagos, experimenta en los últimos años un descenso de visitas que coincide con la ola de violencia.

“Nos preocupa el tema de seguridad”, dijo el viceministro Mateo Estrella, en una entrevista durante su participación en una feria turística en Bogotá.

Pero “en realidad el riesgo para el visitante es mínimo”, matizó.

¿Cuáles son los países de Sudamérica que están en el top 10 de los centros históricos más hermosos de América Latina?

Sin embargo, matanzas, cuerpos incinerados, cabezas en las playas y la peor tasa de homicidios en Latinoamérica llevaron a países como Estados Unidos o España a desaconsejar a sus ciudadanos visitar varios puntos del país.

Tienen en su lista roja la ciudad de Guayaquil y grandes partes de las provincias costeras de Guayas y Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

Plaza Grande en el casco antiguo de Quito, Ecuador. Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre 2019 y 2025, las entradas internacionales se redujeron casi a la mitad, de 2,1 a cerca de 1,3 millones anuales, según cifras del Ministerio de Turismo.

“En el 2024 por la percepción de seguridad, bajamos (en turistas)”, reconoce Estrella.

El funcionario también relaciona la caída con la disminución de migrantes venezolanos que pasan por Ecuador en su ruta hacia Estados Unidos.

El rubro del turismo representa un 1,6% del PIB ecuatoriano y da empleo a 600.000 personas, según el viceministro.

La ubicación estratégica de Ecuador lo ha convertido en una puerta de salida de la cocaína con destino a los mercados de Europa y Estados Unidos.

Bandas narco rivales tienen constantes y sangrientas disputas por el control de esas lucrativas rentas, que llevaron la tasa de homicidios al récord de 52 por cada 100.000 habitantes en 2025.

Esta es la segunda ciudad más grande construida en un desierto, está en América Latina

No tenemos “ningún turista muerto (...) por violencia entre grupos armados”, dice el viceministro.

No obstante, a mediados de enero la policía encontró incinerados a un grupo de seis jóvenes ecuatorianos que salieron de paseo en tres motos en la provincia costera de Santa Elena.

El presidente Daniel Noboa, en el poder desde 2023, desplegó a las Fuerzas Armadas en operativos anticrimen tras declararle la guerra al narcotráfico.

Otro país de América Latina al que llegan menos turistas

Bolivia es otro país que recibe menos turistas. En 2024 arribaron a esta nación alrededor de 991.000, según el Reporte Sectorial de Turismo boliviano. La cifra es considerablemente menor frente a la de sus vecinos, como Brasil y Perú, que superan los millones de visitantes cada año.

Aunque el país andino alberga destinos emblemáticos como el Salar de Uyuni, el lago Titicaca, la Amazonía y una herencia indígena ampliamente preservada, aún enfrenta dificultades para posicionarse como uno de los principales destinos turísticos de la región.

Los problemas suelen estar asociados con una infraestructura deficiente, limitaciones en la conectividad aérea y una escasa promoción internacional, factores que dificultan tanto la llegada como la movilidad de los turistas.

Además, influyen variables sociales y logísticas, como los bloqueos de carreteras derivados de conflictos sociales, que afectan la accesibilidad a varios destinos turísticos.

*Con información de AFP.