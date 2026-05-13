El pequeño municipio boyacense que celebra la guanábana, un destino reconocido por sus paisajes montañosos y su actividad cultural

El departamento de Boyacá es considerado como uno de los más completos de Colombia para hacer turismo. Su territorio ofrece páramos, lagunas, historia, gastronomía y planes de aventura.

Su ubicación cercana a Bogotá es clave para la llegada de visitantes de distintas partes del país.

Uno de sus 123 municipios es Tununguá, ubicado en la provincia de Occidente, a 53 kilómetros de Chiquiquirá y a 130 kilómetros de Tunja.

Su nombre proviene de un cacique de nombre Tununguá de la época previa a la conquista española.

Así es el pueblo boyacense cuyo nombre significa ‘fortaleza de piedra’, un lugar reconocido por sus fuentes de agua e historia

El primer asentamiento fue establecido en 1850. “A mediados del siglo XX, a raíz de las rivalidades políticas desatadas durante la época de La Violencia, fue reconocido como municipio en 1962, separándolo de Briceño, por medio de la ordenanza 037 del 30 de noviembre de la Asamblea Departamental de Boyacá”, señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

Tununguá limita por el norte y oriente con el departamento de Santander. Al sur, con los municipios de Pauna y Briceño, y al occidente, con el municipio de Pauna.

Tununguá, en el occidente del departamento, es conocido como la ‘capital mundial de la guanábana’. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Google Maps)

“El territorio donde se encuentra ubicado hace parte de la cordillera Oriental, en sus estribaciones hacia el valle del río Magdalena, siendo la mayor parte del terreno de tipo montañoso”, agrega la publicación.

Economía

La economía del municipio se centra en el sector agropecuario. Entre los productos agrícolas figuran los de clima templado como guayaba, guanábana, pitahaya, aguacate, cítricos (naranja, mandarina, limón). En la ganadería hay bovinos, porcinos y aves de corral.

El pueblo de Boyacá en el que se come un delicioso cordero, un destino que celebra a quienes se dedican a las labores del campo

Sitios de interés y actividad cultural

Entre los principales atractivos se encuentran la iglesia principal, su plaza, el parque de las frutas, el árbol del Ariza, la biblioteca municipal, la cascada Peña Blanca, el mirador Ancamay, los musgos de los siete colores en el Alto Uvo.

En materia gastronómica, los principales platos y preparaciones son el sancocho de gallina, el masato, la chicha de maíz, el piquete, los envueltos de maíz, la mantecada, las colaciones, el plátano asado y la yuca asada.

En relación con las actividades culturales, los más importantes eventos son el festival frutícola, artístico, deportivo y cultural, el festival artístico, deportivo y cultural de la guanábana, la celebración de la Semana Santa, las fiestas de Santa Bárbara, la Fiesta de la Virgen del Carmen, el Día de la Boyacesidad, la Fiesta de San Isidro, el cumpleaños del municipio, la fiesta del campesino y la Copa Navideña.