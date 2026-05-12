El pintoresco pueblo cafetero que ha sido sede de varias producciones de televisión

El Eje Cafetero resulta imperdible, especialmente para quienes disfrutan de la naturaleza y de sus pueblos tradicionales. Es considerado un buen destino porque combina naturaleza, cultura cafetera y lugares históricos que vale la pena conocer.

A solo dos kilómetros de Pereira: el municipio de Risaralda que se consolida como un destino de naturaleza y aventura único

Allí se encuentra el departamento de Risaralda, que se caracteriza por estar rodeado de montañas y valles que ofrecen paisajes verdes, clima templado y una amplia biodiversidad. Allí se pueden visitar fincas de café tradicionales, recorrer parques naturales, disfrutar de ríos y cascadas, y admirar miradores con lindas vistas panorámicas.

Además, destaca por su riqueza cultural y urbana, así como por su gastronomía local, la calidez de su gente y la posibilidad de realizar diversas actividades al aire libre.

En su territorio se encuentra Marsella, un pintoresco municipio que es considerado uno de los más lindos de la región y hace parte del paisaje Cultural Cafetero.

Marsella es uno de los destinos imperdibles para visitar en Risaralda. Foto: YouTube @alcaldiamunicipaldemarsell7153

Es un lugar que destaca por su arquitectura antioqueña, tradiciones paisas y campesinas, cultura cafetera y amabilidad de sus habitantes. Es un destino en el que los paisajes marcan la diferencia y los turistas tienen la posibilidad de gozar de cada uno de sus atractivos.

Es un destino en el que se aprecia su arquitectura colonial cafetera, su imponente plaza central, su enorme parroquia La Inmaculada y la Casa de la Cultura, en donde se ofrecen muestras pictóricas, artísticas y arqueológicas y que expone la gran riqueza histórica de la región.

Así es el pueblo de Risaralda conocido como el ‘alto del rey’, un encantador destino a una hora de Pereira

Escenario de producciones televisivas

Es posible que los televidentes y amantes de las novelas en el país lo recuerden por varias producciones que se han realizado en el centro del municipio, particularmente Las hermanitas Calle, en donde el municipio se llamaba Villa Fuerte y, Doña Bella, historia que sucedía en el lugar conocido como Agua Hermosa.

Las fincas cafeteras son una alternativa de turismo en Marsella. Foto: Getty Images

Ubicado a escasos 30 kilómetros de Pereira, capital del departamento, es un destino que brinda la oportunidad de disfrutar de un delicioso café de la zona y sentir el ritmo de vida típico de la región.

Marsella marca el límite entre Risaralda y Caldas y su ubicación geográfica, cerca de los ríos Cauca y del San Francisco, hace de sus tierras un lugar perfecto para todo tipo de cultivos permanentes y transitorios, según el información del Paisaje Cultural Cafetero, en su página web.

Para los amantes de las plantas, el jardín botánico Alejandro Humboldt, que se encuentra en la vía hacia Pereira, conserva cientos de especies de fauna y vegetación y es un sitio de interés perfecto para visitar.

Y para los más curiosos, está el parque cementerio Jesús María Estrada, en donde se aprecian elementos del arte precolombino combinados con una arquitectura que combina lo gótico y lo barroco.