El pueblo caldense que enamora con casas coloniales coloridas, bosques de niebla y palmas de cera

Con un total de 27 municipios, el departamento de Caldas es un destino que llama la atención de muchos viajeros debido a la diversidad de planes para realizar, a la belleza de sus pueblos y a su arraigada cultura cafetera que se respira en cada rincón.

El pueblo de Caldas bañado de aguas cristalinas y de gran belleza colonial y cultural

Es un departamento con una amplia oferta natural, de empinadas montañas y bellos paisajes que invitan a vivir experiencias únicas en medio de un ambiente tranquilo y rodeado de gente amable.

En su territorio se encuentra un ‘pueblo que enamora’ con su belleza y que tiene de todo para ofrecerles a los viajeros. Hablamos de Marulanda, uno de los lugares más fríos de este departamento, con una temperatura promedio de 14 grados centígrados, pero con grandes encantos que conocer.

Valle Alto de Cabras en Marulanda, Caldas. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Marulanda en Caldas / API

Ubicado a 126 kilómetros de Manizales, capital del departamento, este municipio tiene varios sitios de interés. Uno de ellos es la Truchera Guarinó, que recibe su nombre porque está a tan solo 500 metros del nacimiento del río Guarinó, que pasa por los municipios de Honda y La Dorada. En este sitio, propios y turistas pueden disfrutar de la pesca deportiva de la trucha arcoíris, típica de clima frío, según la Alcaldía Municipal.

Valle Alto de Cabras

Para quienes disfrutan de la naturaleza, están lugares como el Valle Alto de Cabras, considerado la reserva de palma de cera más grande del municipio. Recorrerlo es internarse en caminos de herradura a 2.900 metros sobre el nivel del mar y, además de apreciar el árbol nacional de Colombia, los turistas pueden realizar avistamiento de aves.

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Marulanda es conocido por su tradición ovejera, pues gracias a su clima allí hay una buena cantidad de estos animales a los que se les rinde homenaje con fiestas en su honor. Para apreciarlos está la Finca La Esperanza, propiedad de la Cooperativa Ovina de Marulanda. Allí los viajeros pueden ver los rebaños, tomarse fotos y estar cerca de su hábitat natural.

Marulanda es un pueblo que enamora en el departamento de Caldas. Foto: Gobernación de Caldas/API

Alrededor de esta actividad también está la Fábrica de la Cooperativa Ovina, sitio donde se fabrican las ruanas y cobijas de lana que usan los pobladores y visitantes. En su interior resguarda el secreto de un arte que permanece en el tiempo, con telares antiguos y técnicas manuales.

Otro sitio de interés es el Museo Casa Arredondo, en donde es posible apreciar enseres de hace más de 50 años, al igual que instrumentos musicales, como el piano en donde se interpretaban las canciones de la iglesia.

Este pueblo caldense se caracteriza por ser colorido y destaca por su arquitectura colonial, donde resplandecen las casas en bahareque de dos pisos con zócalos y puertas y ventanas de distintos tonos, que se complementan con los lindos paisajes cafeteros y extensos verdes de sus montañas. Sin duda, un destino ideal para conocer.