Cerca de Bogotá hay destinos que son imperdibles no solo por su riqueza natural, arquitectónica y cultural, sino también por la gastronomía que atrae a cientos de viajeros interesados en degustar platos diferentes y muy tradicionales: uno de esos lugares es Ubalá.

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La Gobernación de Cundinamarca indica que este municipio está ubicado a 107 kilómetros de la capital y se distingue por su riqueza minera, gracias a la presencia de yacimientos de esmeraldas, mármol, cuarzo y cobre, entre otros minerales.

Es un destino poco explorado por los viajeros, pero cautiva por sus atractivos naturales, sus paisajes singulares y la amabilidad de sus habitantes. Allí los turistas tienen la posibilidad de probar preparaciones tradicionales como el piquete de pollo criollo, el pan de maíz y la gallina criolla, según la fuente oficial.

Ubalá tiene varios encantos naturales. Uno de ellos es la Quebrada de la Misericordia. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Ubalá, Cundinamarca / API

El consumo tanto del pollo como de la gallina criolla están profundamente ligados a su identidad campesina y su economía agrícola de pancoger de este municipio cundinamarqués. Es un destino en el que la crianza de aves en el solar o el patio de las casas ha sido una práctica heredada de generación en generación por las familias del campo, lo que les permite a los visitantes disfrutar de un producto fresco y lleno de sabor.

Atractivos de Ubalá

Además de deleitarse con su rica gastronomía, en este lugar los viajeros encuentran algunos lugares que resultan de interés para conocer. Para los amantes de la naturaleza, por ejemplo, está la Laguna Verde, un cuerpo de agua que tiene aproximadamente 300 metros de largo y 40 de ancho, que se alimenta de nacimientos de agua ubicados en su interior y de las precipitaciones, condiciones que favorecen la pureza y transparencia de sus aguas.

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Su acceso es sencillo a través de los potreros aledaños y constituye uno de los principales patrimonios naturales y turísticos de Ubalá, de acuerdo con la Gobernación. Además de su valor paisajístico, cumple una función importante para las actividades agrícolas y ganaderas de la zona, pues sirve como fuente de abastecimiento de agua. Entre sus atractivos también se encuentra el conjunto de mitos y leyendas populares que giran en torno a su origen y formación.

Iglesia Inmaculada Concepción de Ubalá. Foto: Detour/Gobernación de Cundinamarca/API.

Un atractivo más es el Alto Ovejero, que ofrece vista al embalse del Guavio, al casco urbano de Ubalá y a veredas aledañas a los municipios cercanos. Este lugar está cubierto por una gran biodiversidad de árboles y fauna silvestre, con entrada libre a los visitantes.

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En el casco urbano, por su parte, los viajeros encuentran el Templo Inmaculada Concepción, ubicado en el parque principal frente a la casa de gobierno. El parque se caracteriza por ofrecer variedad de árboles y está construido en tres plataformas comunicadas por varias escaleras, la última y más alta corresponde al atrio eclesial.