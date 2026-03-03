El tesoro escondido de Santander perfecto para desconectarse, avistar aves y disfrutar de sus fuentes hídricas

Santander es un destino ideal para quienes disfrutan de los planes de naturaleza. Este departamento ofrece una combinación de cultura, belleza natural e historia que llaman la atención de quienes quieren vivir una experiencia única en la que, además, se puede degustar una rica gastronomía.

En su territorio alberga 87 municipios que, sin importar, la zona en la que se encuentran brindan diversos atractivos que vale la pena conocer. Una de esas muchas alternativas es Chima, un municipio que destaca por sus lindos paisajes y su amplia oferta hídrica.

El municipio de Santander que tiene nombre de país europeo: un rincón entre montañas, ideal para el ecoturismo

Se dice que en este lugar los viajeros se encuentran con paisajes que relajan, en medio de cascadas y ríos y lugares perfectos para el avistamiento de aves, lo que les permite a los turistas disfrutar de la naturaleza en su estado más puro.

Balneario La Chimera en Chima, Santander. Foto: Créditos: Alcaldía Municipal de Chima en Santander / API

Son diversos los atractivos que se encuentran en este pequeño municipio santandereano, ubicado a cuatro horas de Bucaramanga. Uno de ellos son las cascadas de Chima, una caída de agua de aproximadamente 50 metros de altura, que se encuentra a 45 minutos del casco urbano.

En ese punto también se encuentra otra más pequeña la cual conforma un hermoso paisaje para que los viajeros disfruten de este sitio sinigual.

Así es el pueblo de los bellos atardeceres en Santander, un destino que enamora con su riqueza natural e histórica

Otro de los atractivos, de acuerdo con la información oficial es la Loma de Los Santos, que destaca como uno de los lugares más emblemáticos del municipio, gracias a su gran belleza natural y rica biodiversidad. Este paraíso es el destino ideal para los amantes del senderismo que buscan conectar con la naturaleza en su estado más puro.

Los datos de la Alcaldía indican que este sitio ha sido de gran significado para las comunidades locales a lo largo de generaciones, convirtiéndose en un referente cultural para quines valoran y protegen sus tradiciones.

La Loma de los Santos es uno de los destinos de interés en Chima, Santander. Foto: Alcaldía Municipal de Chima/API.

Este es un espacio que sirve como escenario para diversas actividades culturales y festividades religiosas que fortalecen la identidad de sus habitantes y mantienen vivas las tradiciones de la región.

Otro encanto más es LaChimera, un balneario que se caracteriza por sus aguas cristalinas y su exuberante vegetación. Es un espacio ideal para sumergirse en sus aguas serenas y explorar sus alrededores llenos de encanto, haciendo senderismo y avistamiento de especies.

Así es la ‘cuna del folclor’ en Santander, destino de lindos paisajes y reconocido por un famoso queso

De acuerdo con la información oficial, actualmente existe un creciente interés tanto de las autoridades como de organizaciones ambientales por impulsar iniciativas de ecoturismo sostenible y conservación en la zona, con la idea de proteger la gran biodiversidad al tiempo que se fomenta un desarrollo económico responsable en beneficio de la comunidad.