El tesoro natural del Caribe colombiano ideal para explorar arrecifes de coral; queda a 1 hora en lancha desde Cartagena

Entre los destinos imperdibles que ofrece el Caribe colombiano se destaca una isla conocida, entre otras cosas, por sus playas paradisíacas y vibrante vida marina. Este enclave natural, que forma parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo, ofrece una experiencia inolvidable donde la aventura y la naturaleza se fusionan en un solo lugar.

Se trata de Isla Grande, una joya natural excepcional para el ecoturismo marino y para vivir una experiencia de sol, playa y aventura. Este lugar se encuentra a aproximadamente 1 hora en lancha desde Cartagena de Indias, con salida desde el Muelle de La Bodeguita, ubicado a tan solo diez minutos a pie de la Ciudad Amurallada.

De acuerdo con el portal de turismo Travelgrafía, para visitar esta isla es fundamental llegar al muelle antes de las 8:00 a.m., ya que los cupos para las embarcaciones son limitados y suelen agotarse rápidamente.

En caso de visitar isla por un solo día, es importante tener en cuenta que la última lancha de regreso a Cartagena sale a las 3:00 de la tarde, por lo que se recomienda organizar bien el tiempo para aprovechar al máximo la experiencia.

Manglares en Isla Grande, Cartagena | Foto: Créditos: TripAdvisor / API

¿Qué actividades hacer en Isla Grande?

Más allá de disfrutar sus playas de arena blanca y aguas cristalinas, Isla Grande ofrece experiencias inmersivas con la naturaleza a través de actividades como navegar en kayak por sus bosques de manglar. Durante esta ruta se pueden ver especies nativas como el mangle negro, blanco y rojo, además, si la temporada y clima lo permiten, se pueden avistar diferentes especies de aves residentes y migratorias.

Cuando cae la noche, otro plan imperdible en Isla Grande es salir en kayak en busca del plancton bioluminiscente, unos diminutos microorganismos presentes en el mar y en algunas lagunas de agua dulce, que iluminan el agua creando un espectáculo mágico.

Para quienes buscan conectarse con la cultura local, una excelente opción es visitar el pueblo de Orika, uno de los caseríos más emblemáticos del archipiélago de Corales del Rosario. Allí es posible conocer de cerca la vida cotidiana de los isleños, disfrutar de su auténtica gastronomía tradicional.

Opciones de alojamiento

Si la idea es visitar Isla Grande y quedarse a compartir con la comunidad dos o más días, vale mencionar que en el lugar hay una gran variedad de hospedajes, desde opciones muy sencillas hasta hoteles de lujo.