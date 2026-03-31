Enclavado entre imponentes montañas: el paraíso natural poco conocido de Santander que cautiva con su aroma a cacao

Enclavado entre majestuosas montañas cubiertas por una exuberante y diversa vegetación, el municipio de El Carmen de Chucurí se presenta como un destino lleno de paisajes fascinantes, muchos de ellos aún por descubrir.

Este territorio privilegiado, según indica la Alcaldía Municipal en si sitio web, alberga la mayor extensión dentro del Parque Nacional Serranía de los Yariguíes, un santuario natural ideal para los amantes de la aventura, el ecoturismo y la contemplación de la biodiversidad.

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Con una extensión de 50.093 hectáreas y jurisdicción en siete municipios de Santander, esta joya natural se caracteriza por su diversidad en fauna y flora, consolidándose como un destino turístico con enorme potencial para el desarrollo sostenible.

Su geografía es tan diversa como fascinante: una vertiente occidental húmeda, influenciada por la nubosidad del Magdalena, da origen a ecosistemas que van desde el bosque húmedo tropical hasta los bosques altoandinos. En contraste, su vertiente oriental, más seca, se caracteriza por pequeños drenajes de bajo caudal que completan este equilibrio natural único.

Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguies Foto: Cortesía - Alcaldía de El Carmen de Chucurí Santander / API

Desde el punto de vista hídrico, El Carmen de Chucurí es una tierra generosa, ya que cuenta con una amplia red de ríos y quebradas que atraviesan sus tierras, alimentando importantes cuencas nacionales como las del río Opón y el río Sogamoso.

A nivel regional, esta riqueza se organiza en subcuencas como las de los ríos La Colorada, Cascajales y Oponcito, además de múltiples microcuencas que dan vida a escenarios naturales únicos, como los ríos Fuego, Sucio y Vergelano, junto a quebradas como Las Arrugas y San Guillerma.

Por esas cualidades, este municipio santandereano es reconocido como un importante tesoro ecológico que, además de ofrecer rincones mágicos para explorar, invita a la reflexión sobre el valor y la importancia de proteger cada entorno natural.

Situado a 178 kilómetros de la ciudad de Bucaramanga, este municipio abarca una extensión de 94.015 hectáreas, de las cuales 93.988 corresponden al área rural y 27 al área urbana. Su territorio se organiza en 64 veredas e incluye dos centros poblados rurales de relevancia: Santo Domingo y El Centenario.

Festival del Cacao en El Carmen de Chucurí, Santander Foto: Cortesía - Alcaldía de El Carmen de Chucurí Santander / API

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Una tierra con aroma a cacao y sabor a chocolate

Así describe la administración local a este municipio de Santander, que rinde tributo a este fruto a través de su emblemático Festival del Cacao, un evento que se realiza en la vereda de Puerto Mechas a mediados del mes de diciembre.

La popularidad de esta celebración es tan grande que logra reunir a toda la comunidad carmeleña y visitantes, ofreciendo una oferta cultural que incluye un reinado, encuentros deportivos, bailes, concursos de habilidades y otras muestras artísticas.