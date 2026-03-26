Turismo

Estos son los encantos del pueblo de Cundinamarca que es apodado la ‘puerta de oro’, un destino de clima frío a dos horas de Bogotá

Se ubica a 90 kilómetros de la capital del país.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Semana
26 de marzo de 2026, 12:58 p. m.
Machetá, Cundinamarca.
Machetá, Cundinamarca. Foto: Gobernación de Cundinamarca

El departamento de Cundinamarca es uno de los destinos turísticos más variados del país. Ofrece diversos atractivos para quienes buscan naturaleza, historia y experiencias únicas sin viajar demasiado lejos.

Uno de sus municipios es Machetá, ubicado a aproximadamente 90 kilómetros al noreste de Bogotá, lo que representa alrededor de dos horas y 30 minutos de viaje en automóvil.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, este municipio es conocido por su clima frío y sus pintorescos paisajes andinos, siendo un lugar ideal para la agricultura y el ecoturismo.

A más de una hora de Bogotá: los encantos del pueblo de Cundinamarca que tiene nombre de ciudad estadounidense, un destino imperdible

“Situado en la cordillera Oriental, Machetá tiene una altitud de aproximadamente 2.500 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”, agrega la entidad.

Turismo

El plan perfecto para los amantes de la bicicleta y los paisajes en el suroeste antioqueño; más de uno queda sin aliento

Turismo

Los encantos del municipio boyacense que tiene su propio Salto del Tequendama, una joya ideal para el ecoturismo

Turismo

El destino santandereano enclavado entre montañas, con lindos paisajes e ideal para pasar días de descanso

Turismo

Guía práctica para viajar sin contratiempos: lo que no debe llevar en la maleta y otros tips clave para evitar el estrés

Turismo

Avianca operará más de 8.000 vuelos en Semana Santa a destinos nacionales e internacionales

Turismo

Bogotá entre los cinco mejores destinos del mundo donde el arte escénico se convierte en el mejor plan de viaje

Turismo

El municipio caldense que tiene una réplica del Pueblito Paisa con capilla, alcaldía y escuela; un mágico e histórico atractivo

Turismo

Ruta por iglesias góticas en Bogotá y Cundinamarca: un recorrido imperdible para disfrutar en Semana Santa

Nación

Así avanzan las inundaciones en Cundinamarca: IDEAM advierte fuertes lluvias para la próxima semana

Nación

Facatativá, bajo el agua tras emergencia invernal en Cundinamarca; se realizaron evacuaciones preventivas

Historia

La historia de Machetá se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas muiscas. Su nombre en lengua muisca significa ‘vuestra honrosa labranza’, según el escritor Joaquín Acosta Ortegón.

La población fue fundada en julio de 1593 por el oidor Miguel de Ibarra. Posteriormente, a mediados del siglo XVIII, fue erigida la primera parroquia con el nombre de Nuestra Señora de La Candelaria.

De acuerdo con información de la alcaldía del municipio, en 1911 fue demolida la iglesia colonial para iniciar la construcción de la iglesia parroquial actual, “sobre plano del arquitecto Jacinto Hernández; la construcción fue terminada el 31 de octubre de 1950 por el padre Neftalí Corredor”.

Machetá es conocido como la Puerta de Oro del Valle de Tenza, debido a que “en esta comarca se inicia la formación del Valle de Tenza, formado por los municipios de Machetá, Manta y Tibirita en Cundinamarca, y en Boyacá los municipios de Chivor, Garagoa, Guateque, Guayatá, La Capilla, Macanal, Pachavita, Santa María, Somondoco, Sutatenza y Tenza”, agrega la Alcaldía.

El pueblo de Cundinamarca que cautiva con su clima frío y sus paisajes montañosos, ideal para los amantes de la naturaleza

En materia económica, la principal actividad es la agricultura, destacándose los cultivos de papa, maíz y frutales. La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes.

Papa - cultivo de papa
La papa se cultiva en el municipio. Foto: Getty Images

Sitios de interés

La Laguna del Cerro es una de las principales atracciones naturales del municipio, ofreciendo un entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre.

Otros lugares destacados son la quebrada de la Tócola y los termales Los Volcanes.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria es también un sitio imperdible, el cual se ha convertido en un símbolo del municipio.

En materia cultural, se destacan las ferias y fiestas como uno de los principales eventos del municipio y que atrae a numerosos visitantes cada año.