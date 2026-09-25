La ciudad colombiana que busca consolidarse como un destino de turismo de salud

Medellín busca consolidarse como un destino de turismo en salud en Colombia y en la región.

De acuerdo con la Alcaldía de la capital antioqueña, esta modalidad de turismo es una oportunidad para “fortalecer la economía, generar conexiones entre sectores y proyectar internacionalmente a Medellín, siempre bajo principios de formalidad, seguridad y responsabilidad”.

“Queremos que los visitantes encuentren servicios confiables, información clara y una ciudad preparada para recibirlos. Para ello, promovemos herramientas, alianzas y procesos de articulación entre los sectores de salud, turismo, alojamiento, gastronomía, transporte, bienestar y entretenimiento, con el propósito de ofrecer una experiencia cada vez más integral”, agregó.

La Alcaldía señala que la ciudad cuenta con instituciones de salud con acreditaciones internacionales, servicios especializados y talento humano capacitado, “elementos que fortalecen su posicionamiento como destino de turismo de salud”.

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Cifras

En 2024, 23.323 pacientes internacionales fueron atendidos en Medellín, con una facturación asociada de $64.463 millones, según cifras divulgadas en un estudio de la Cámara de Comercio de Medellín. Entre los servicios con mayor facturación se encuentran las ayudas diagnósticas, la cirugía plástica y la cardiología.

Panorámica de Medellin. Foto: NurPhoto via Getty Images

A esta dinámica se suma la realización de 25 eventos de salud entre 2025 y 2026, que reunieron a 20.713 asistentes y generaron ingresos asociados por USD 14,6 millones. Además, de acuerdo con una estimación del Sistema de Inteligencia Turística y de Entretenimiento para la temporada junio-julio de 2026, el 2 % de los viajes internacionales tuvo como motivo los tratamientos médicos.

Como herramienta complementaria para quienes llegan a la ciudad por motivos de salud, el portal Medellín.Travel tiene una guía especializada de turismo de salud, en la que visitantes y acompañantes pueden consultar información de interés para orientar su estadía, conocer servicios y explorar la oferta turística que puede complementar su experiencia en Medellín.

“La guía busca facilitar el acceso a información útil para vivir la ciudad de manera informada, responsable y acorde con las condiciones de cada visitante”, subrayó la Alcaldía.

Turismo en Medellín: estos son los mercados que han registrado un incremento de visitantes extranjeros en 2026

Recientemente, la Alcaldía de Medellín presentó su informe semestral del Sistema de Inteligencia Turística y Entretenimiento (SITE), que reúne información sobre conectividad aérea, hotelería, viviendas, gasto, oferta turística formal y movilidad terrestre.

De acuerdo con el reporte, Estados Unidos continúa siendo el principal mercado emisor de turistas internacionales, con 194.488 visitantes, y presentó una variación de -0,7 % frente a 2025. México registró 40.045 visitantes, Costa Rica 37.980 y España 9.900.

Al mismo tiempo, otros mercados muestran crecimientos importantes frente al año anterior: Países Bajos aumentó 37,7 %, Ecuador 30,3 %, Chile 23,1 % y México 7,2 %. Ecuador alcanzó 19.374 visitantes, mientras Países Bajos llegó a 11.602 visitantes.

Durante los primeros seis meses del año, el aeropuerto José María Córdova superó por primera vez el millón de entradas de pasajeros en un primer semestre, alcanzando 1.003.756.

En los primeros seis meses del año se registraron 199.286 pasajeros internacionales en enero; 146.908 en febrero; 163.707 en marzo; 162.867 en abril y 163.458 en mayo. En junio fueron 167.530 pasajeros internacionales, frente a 175.545 en 2025, una variación de -4,6 %.