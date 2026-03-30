Brasil es considerado uno de los destinos más atractivos para el turismo. Este país suramericano brinda una experiencia que combina naturaleza, diversidad cultural y una gran energía.

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Desde playas icónicas como las de Río de Janeiro hasta la selva amazónica y ciudades llenas de música, gastronomía y tradiciones, este lugar ofrece opciones para todo tipo de viajero. Además, su clima cálido y la riqueza de festivales y expresiones culturales hacen que cada visita sea inolvidable.

Ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo llaman mucho la atención de los viajeros, pero no son las únicas. Hay una muy particular que está llena de encantos e historia. Se trata de Poços de Caldas, situada en el sur del estado de Minas Gerais.

Es un destino que destaca porque ofrece un equilibrio entre naturaleza y cultura y es reconocido por sus aguas termales y por ofrecer un ambiente perfecto para quienes desean descansar y desconectarse.

Atractivos naturales em Poços de Caldas, Brasil. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una de sus particularidades es que está asentada sobre una caldera volcánica formada hace unos 80 millones de años, durante el periodo Cretácico. La estructura volcánica abarca aproximadamente 750 kilómetros cuadrados y está asociada a un volcán extinto.

Las sierras o montañas que la rodean son en realidad los bordes de la antigua caldera. De acuerdo con los expertos, la actividad volcánica cesó hace millones de años y no se presenta riesgo de reactivación.

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Famosa por sus aguas termales

La atracción más famosa en este destino brasileño son sus fuentes termales. Se dice que las aguas locales son ricas en azufre, lo que les confiere efectos calmantes y medicinales, y por ello muchos turistas llegan hasta este lugar precisamente con la idea de buscar ayudas saludables y servicios de balneario.

Montañas y paisajes naturales en Poços de Caldas en Minas Gerais, Brasil. Foto: Getty Images

Sin embargo, este no es su único atractivo. Poços de Caldas cuenta con parques, miradores y paisajes que la convierten en un lugar muy elegido para darse una escapada de descanso. Es un rincón que ha ganado relevancia y se ha consolidado como una buena alternativa para quienes buscan una salida tranquila desde Sao Paulo.

Otro de los encantos es su clima, que muestra una temperatura promedio de 18 grados centígrados, lo que la convierte en un destino ideal para visitar en cualquier época del año. No es muy fría, ni muy caliente, un equilibrio perfecto que atrae tanto a turistas de diferentes partes del país y del mundo como a personas que deciden quedarse a vivir allí.