La millonaria cifra que recibirá Medellín por turismo en Semana Santa

La Semana Santa es una de las temporadas vacacionales más importantes en Colombia. Y entre los destinos más apatecidos se encuentra Medellín.

De acuerdo con información Sistema de Inteligencia Turística (SIT), se prevé que ingresen, durante estas fechas, entre 51.000 y 56.000 pasajeros a la capital antioqueña, a través del puesto de control migratorio del aeropuerto José María Córdova, de los cuales se calcula que el 54 % sean visitantes colombianos y extranjeros no residentes.

Adicionalmente, el gasto turístico para esta temporada se estima en 41.2 millones de dólares, aproximadamente, “lo que representa un aumento de 17.3 % con respecto al valor proyectado en 2025″.

“Esta Semana Santa se prevén cifras muy importantes para la ciudad. En ocupación hotelera, por ejemplo, proyectamos entre el 62 % y el 65 % para este año”, precisó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López Acosta.

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Asimismo, se espera que durante la Semana Mayor más de 934.000 viajeros se movilicen a través de las terminales de transporte Norte y Sur, se estima la salida de 37.000 vehículos hacia diferentes destinos de la región y el país, y la llegada de 30.000 más a la ciudad.

Aeropuerto José María Córdova de Rionegro. Foto: Semana

“Los lugares preferidos por los viajeros en esta temporada son San Pedro de los Milagros, Jericó, El Retiro, Mompox, Popayán e Ipiales. Los días de mayor flujo de pasajeros serán el miércoles santo y el lunes de Pascua”, señala la Alcaldía.

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“Trabajamos para garantizar una operación organizada y segura durante esta temporada. Invitamos a los viajeros a comprar sus tiquetes en puntos oficiales y a abordar los vehículos dentro de las terminales, donde se cuenta con controles y condiciones que protegen su viaje”, expresó el subgerente técnico operativo de Terminales Medellín, Ricardo León Yepes.

Reconocimiento a Medellín

Recientemente, Medellín volvió a captar la atención internacional tras ser seleccionada por National Geographic como uno de los 25 lugares imperdibles del planeta para visitar en 2026, un hito que confirma su consolidación como referente turístico global.

Este reconocimiento no es un hecho aislado, pues es una metrópoli que ha sabido reconfigurar su narrativa histórica, transformar su paisaje urbano y proyectar una imagen de creatividad y hospitalidad.

La inclusión de Medellín en este ranking internacional se fundamenta, según la revista estadounidense, en una profunda transformación social y urbana. Hoy ese pasado convulso contrasta con una realidad vibrante marcada por el arte, la innovación y la cultura.

National Geographic resalta que Medellín ha logrado reinventarse, convirtiéndose en un destino acogedor para quienes buscan experiencias auténticas y significativas.

Este reconocimiento se ve reforzado por varios indicadores del dinamismo turístico de la ciudad.

Las cifras de visitantes han aumentado de manera sostenida. Solo en julio de 2025, por el aeropuerto internacional José María Córdova ingresaron más de 200.000 pasajeros. Esto refleja un crecimiento cercano al 13,5 % frente al mismo período del año anterior, según datos del Sistema de Inteligencia Turística.