Las playas cerca de Cali para visitar en este puente festivo: cautivan con sus paisajes selváticos y riqueza natural

A pocas horas de Cali hay alternativas para quienes buscan cambiar el ritmo de la ciudad y disfrutar de una escapada junto al mar. Destinos como Juanchaco, Ladrilleros, La Barra y Playa Dorada atraen a los viajeros con sus extensas playas, paisajes naturales y escenarios en los que la selva tropical se encuentra con el océano.

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Aunque sus aguas no se caracterizan por tonalidades cristalinas como sucede en el Caribe, estas playas tienen encantos propios que las convierten en una opción para disfrutar de una escapada de fin de semana y el puente festivo es una buena excusa para visitarlas.

Son lugares que destacan por sus manglares, la riqueza de su biodiversidad, los recorridos en lancha y la cultura de las comunidades del Pacífico que les brindan a los viajeros una experiencia distinta. Como ya se mencionó hay cuatro opciones que resultan imperdibles.

Playa Dorada, en Buenaventura

Esta playa se localiza en el sector de Magüipi, en Buenaventura. Es un espacio costero que ha ganado reconocimiento entre los viajeros por sus atractivos naturales y las condiciones ambientales que lo convierten en un lugar propicio para disfrutar del mar y desconectarse de la rutina.

Playa Dorada en Buenaventura. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Llegar hasta allí desde Cali requiere un recorrido terrestre de aproximadamente dos horas y media a tres horas, y una vez en Buenaventura es necesario tomar una embarcación para continuar el viaje por el océano Pacífico durante cerca de 30 minutos.

Uno de los aspectos clave de Playa Dorada es la certificación internacional Bandera Azul, siendo un lugar en el que confluyen grandes extensiones de arena, vegetación tropical y mucha biodiversidad.

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Una opción más es Juanchaco, un corregimiento costero en el que es posible disfrutar de sus playas en un ambiente tranquilo. Allí hay varios establecimientos para alojarse y restaurantes, convirtiéndose en uno de los puntos más frecuentados por quienes visitan esta zona del departamento.

A poca distancia se encuentra Ladrilleros, un destino reconocido por sus extensas playas y sus atractivos naturales. Allí es posible disfrutar del paisaje costero, realizar diferentes actividades recreativas y acercarse a los ecosistemas que caracterizan a Bahía Málaga.

Juanchaco y Ladrilleros son dos playas de Buenaventura que cuentan con ecosistemas selváticos y costeros en el mismo territorio. Foto: .

Quienes prefieren lugares con menor movimiento turístico pueden continuar hacia La Barra, un sector que conserva un ambiente más apacible y se distingue por la presencia de comunidades locales, playas, manglares y vegetación de selva húmeda tropical. Su entorno permite conocer de cerca la riqueza natural y cultural de las poblaciones que habitan esta parte del litoral.

El municipio del Valle que se destaca por su gastronomía y su riqueza cultural, un destino con historia muy cerca de Cali

Las tres últimas hacen parte del entorno del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, un área protegida de gran importancia ecológica para el Pacífico colombiano y se caracterizan porque albergan diversos ecosistemas y una amplia variedad de especies.