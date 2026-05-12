Líderes del negocio de tiempo compartido tendrán congreso para discutir su impacto en el turismo y los nuevos modelos de negocio

El próximo 19 de mayo, el Club El Nogal, se convertirá en el escenario de la novena edición del Seminario Internacional de Innovación y Experiencias (SIEXP 2026), considerado el principal espacio de análisis de la industria del tiempo compartido en el país, liderado por la Asociación Colombiana de Propiedad Vacacional – Astiempo.

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El seminario convocará a empresarios, desarrolladores, directivos y expertos del sector turístico y de propiedad vacacional, con el propósito de inspirar, conectar y actualizar a los líderes del sector, a través de conferencias magistrales, paneles estratégicos y espacios de networking.

El evento estará estructurado en dos bloques: una jornada de innovación en la mañana y una agenda de inspiración en la tarde.

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En la mañana, enfocada en innovación y modelo de negocio, se destacan las intervenciones de René Zujur, Managing Director de Iberostar, con la conferencia “La visión de un proyecto exitoso en el entorno de cambio”; así como la presentación de Francisco Costa Neto, del Grupo Aviva, con “Modelos de Negocio Innovadores en Parques de Diversiones - La Experiencia en Brasil”.

También participará, el economista Mauricio Reina, quien ofrecerá la conferencia “Escenarios País 2026-2027: una visión macroeconómica”, con un análisis del entorno económico y sus implicaciones para el sector.

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En la jornada de la tarde, orientada a la inspiración y transformación organizacional, se desarrollarán contenidos sobre innovación aplicada y tecnología, con la conferencia “Cocreación e Innovación: una mirada práctica”, a cargo de Pillow Group, y la sesión “La tecnología y los modelos de Negocio”, liderada por Juan David Aristizábal.

El cierre estará a cargo de Ricardo Calderón de la Barca, con la conferencia “Inspirando Equipos Ganadores”, centrada en el desarrollo de equipos de alto desempeño y la adaptación al cambio.

La jornada concluirá con la ceremonia de clausura, con la participación del Viceministro de Turismo, Juan Sebastián Sánchez y de José Alejandro García, presidente de la Junta Directiva de Astiempo, seguida de “La noche de los mejores”, un ámbito de reconocimientos a la industria y un cóctel de networking entre empresarios y actores del sector.

El director de Astiempo, Ángel Balanzó, destacó que el seminario refleja el crecimiento y consolidación del sector. “El tiempo compartido es una industria que se sigue consolidando en el mercado, con una evolución importante en su modelo de negocio y en su propuesta de valor. Este seminario internacional reúne expertos de talla mundial que permiten analizar hacia dónde va la industria”, señaló.

Recalcó que esta novena edición se realiza en la antesala de los 30 años de Astiempo en 2027, consolidando este encuentro como un espacio clave para la articulación del sector.

El Seminario Internacional de Innovación y Experiencias se consolida como una apuesta determinante para entender las transformaciones del turismo y el papel del tiempo compartido como modelo de negocio, en un entorno donde la experiencia del cliente y la innovación marcan la diferencia.