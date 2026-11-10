Los cinco destinos colombianos y los cinco internacionales más económicos con miras a vacaciones en diciembre de 2026

Con la llegada de la prima de diciembre, muchos colombianos comienzan a buscar opciones para aprovechar este ingreso adicional. Para quienes están pensando en viajar durante la temporada de fin de año, conocer los destinos con las tarifas aéreas más económicas puede ser un buen punto de partida para organizar el presupuesto y explorar diferentes escapadas en Navidad y Año Nuevo.

Kayak, buscador de viajes, analizó los datos de búsqueda de vuelos para revelar los cinco destinos nacionales y los cinco internacionales más económicos para viajar a finales de año, además de algunos consejos para facilitar la planeación del viaje.

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De acuerdo con los datos de búsqueda desde Colombia, existen opciones de viaje con diferentes rangos de precios, tanto dentro como fuera del país, que los viajeros pueden considerar al planear sus escapadas navideñas.

Los cinco destinos nacionales más económicos

Las opciones urbanas lideran el ranking de los destinos nacionales con las tarifas aéreas más económicas para viajar esta Navidad y Año Nuevo. Medellín encabeza la lista, mientras que Bogotá y Pereira destacan con tarifas aéreas promedio un 14 % y 12 % más bajas, respectivamente, frente a la temporada de Navidad y Año Nuevo de 2025, según los datos de búsqueda de vuelos desde Colombia.

Destinos colombianos económicos con miras a diciembre de 2026 Foto: Foto de Kayak

Cali, con un precio promedio de vuelo de COP 362.364, también es una buena opción para quienes buscan una escapada cultural y quieren disfrutar de la Feria de Cali al ritmo de “¡Oiga, mire, vea!”.

Los cinco destinos internacionales más económicos

Para quienes prefieren viajar al exterior, existen opciones de destinos con tarifas aéreas desde Colombia por menos de COP 1.400.000. Ciudad de Panamá, con precios promedio de vuelo un 20% más bajos que en Navidad y Año Nuevo del pasado año, lidera el ranking, que también incluye otras alternativas para explorar Centroamérica y el Caribe sin superar ese presupuesto y con caídas en el precio promedio de los vuelos incluso superiores a las de Ciudad de Panamá, como es el caso de Willemstad, en Curazao (-25%).

Los cinco destinos internacionales más económicos con miras a diciembre de 2026 Foto: Kayak

Planificar con anticipación les da a los viajeros el tiempo necesario para comparar opciones y elegir aquellas que mejor se ajusten a sus prioridades y presupuesto. El enfoque híbrido de Kayak combina la planificación conversacional con la búsqueda tradicional, actualizando dinámicamente los resultados con opciones disponibles y reservables en tiempo real para vuelos, hoteles y alquiler de vehículos.