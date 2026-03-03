Ubicado en el noroccidente del departamento de Caldas, sobre la imponente cordillera Central y en la margen derecha del majestuoso río Cauca, se levanta un encantador municipio que se extiende a lo largo de 8.893,7 hectáreas que combinan paisajes rurales llenos de vida con un acogedor casco urbano.

Esta población es La Merced, cuyos orígenes se remontan a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX, cuando comenzaron a establecerse los primeros asentamientos humanos en un proceso paralelo a la fundación de Salamina.

A menos de 2 horas de Bogotá: la isla del Caribe que vibra con su diversidad cultural, playas de ensueño y casas de colores

En aquel momento, según información registrada en la página web de la Alcaldía Municipal, este bello paraje fue conocido con nombres como Alto de Sión, Monreal y Trampa del Tigre, hasta que en 1901 adoptó definitivamente el nombre de La Merced.

En 1910 fue erigido como corregimiento de Salamina. Sin embargo, el espíritu pujante de su gente impulsó a que más adelante fuera reconocido como municipio mediante ordenanza departamental en octubre de 1969.

Tras un proceso jurídico que llegó hasta el Consejo de Estado, el 19 de julio de 1973 se emitió un fallo inapelable a su favor, marcando así el inicio oficial de su vida municipal.

Calles de La Merced, Caldas Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía De La Merced Caldas / API

Como destino turístico, La Merced se consolida como una parada imperdible del Eje Cafetero, donde la historia se entrelaza con montañas verdes, clima agradable y una identidad cultural que cautiva a todo el que se anima a explorarlo.

La mayor parte de su territorio —más de 8.800 hectáreas— está conformada por campos, montañas y verdes escenarios naturales que invitan al descanso y la conexión con el entorno.

Su clima templado, con una agradable temperatura promedio de 22 °C, máximas de 27 °C y mínimas de 20 °C, crea el ambiente perfecto para disfrutar actividades al aire libre como caminatas, recorridos culturales y otras experiencias que se pueden llevar a cabo en cualquier época del año.

Puerto Concordia, un paraíso para descansar en medio de la naturaleza, a cuatro horas de Villavicencio

Aparte de sus propios encantos, La Merced es un destino privilegiado por estar rodeado de lugares igual de encantadores como Pácora, el pueblo con el que limita al norte; Salamina al oriente; Supía y Marmato al occidente; y Aranzazu y Filadelfia al sur.

Esta estratégica ubicación lo convierte en un punto clave para explorar la riqueza cultural, histórica y natural del norte de Caldas, ideal para quienes buscan tranquilidad, paisajes fascinantes y la calidez de la tradición cafetera que tanto atrae a viajeros nacionales e internacionales a lo largo del año en Colombia.