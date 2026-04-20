Si el plan es adentrarse en el corazón del Eje Cafetero, Caldas es ideal para hacerlo. Este territorio destaca por sus paisajes montañosos, su cultura cafetera y su riqueza natural.

El pueblo de Caldas bañado de aguas cristalinas y de gran belleza colonial y cultural

Es una región perfecta para recorrer fincas cafeteras, aprender sobre el proceso de producción de este grano y para disfrutar de algunos de los mejores paisajes rurales del país. Sus tierras son perfectas para el ecoturismo y la aventura.

A esto se suma la calidez de su gente, su gastronomía y el equilibrio entre cultura y naturaleza, que hacen de este destino una buena opción, pues su oferta es variada y para todos los gustos.

Este departamento está conformado por 27 municipios y uno de ellos es Belalcázar, reconocido como un importante mirador natural con vistas hacia el valle del río Risaralda y el cañón del río Cauca, además de ser un destino para impregnarse de la cultura cafetera.

Monumento Cristo Rey, en el municipio de Belalcázar, Caldas. Foto: Gobernación de Caldas.

Encantos para no perderse

Ubicado en el suroccidente del departamento, a menos de dos horas de Manizales, este territorio presenta una temperatura promedio de 18 grados centígrados y se encuentra a una altitud de 1.632 metros sobre el nivel del mar, según información de la Gobernación.

Es un destino en el que los viajeros se encuentran con un profundo sentido de espiritualidad con lugares de culto, como la Iglesia La Inmaculada y el Cristo de Belalcázar. Aquí la fe se entrelaza con la arquitectura y la tradición.

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Sin duda, uno de los principales encantos de este municipio caldense es el Monumento a Cristo Rey, una emblemática estatua que se encuentra sobre una colina con los brazos abiertos.

Es una obra de arte religioso que se ha convertido en un símbolo que invita a hacer un recorrido desde la base hasta la cima de la montaña. Una vez en el punto más alto, la recompensa es una vista panorámica de este municipio y sus alrededores.

Belalcázar es uno de los destinos que vale la pena visitar en el departamento de Caldas. Foto: Alcaldía Municipal de Belalcázar

Información de la Alcaldía Municipal indica que esta estatua permite el acceso por el interior, ascendiendo por escaleras en forma de caracol hasta la cabeza de la misma, desde donde se contempla el majestuoso paisaje compuesto por cinco municipios de distintos departamentos y los valles del Río Cauca y el Río Risaralda.

Otros de los atractivos para visitar son el Templo de la Inmaculada Concepción, el Parque Ecotecnológico La Estampilla, el mirador natural El Madroño, el cerro Santana, la Casa de la Cultura y algunos balnearios en los que se pueden pasar momentos de esparcimiento y relajación con la familia o amigos en medio de un ambiente tranquilo y de mucha naturaleza.