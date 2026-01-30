Los municipios donde se pueden apreciar algunas de las fachadas más lindas de Antioquia, un viaje lleno de color e historia

Antioquia sigue consolidándose como uno de los destinos más encantadores de Colombia, gracias a sus pueblos vibrantes que reflejan historia, cultura y color en cada esquina. Entre ellos, se destacan aquellos que cuentan con algunas de las fachadas más lindas del departamento, como Guatapé, un destino que cautiva con sus zócalos pintados, casas coloniales y calles empedradas.

Recorrer estos lugares significa adentrarse en un viaje auténtico que refleja la esencia cultural de cada uno a través de casas de tradición colonial y en detalles arquitectónicos que cuentan historias del pasado, profundamente arraigadas a la identidad y la memoria de sus habitantes.

Así que si desea explorar parte de esos pueblos antioqueños que permiten sumergirse en la identidad de Antioquia a través de sus calles y los colores que las adornan, a continuación encontrará una guía con algunos de los destinos que pueden incluirse en la lista de visita, incluyendo información sobre su distancia desde Medellín, el tiempo aproximado de desplazamiento y los principales atractivos turísticos para conocer.

Carolina del Príncipe

Distancia desde Medellín: unos 100 kilómetros.

unos 100 kilómetros. Tiempo estimado de viaje en carro: aproximadamente 2 horas.

aproximadamente 2 horas. Sitios turísticos para conocer: parque principal, Santuario Mariano La Inmaculada Concepción, Casa de la Cultura Sergio Vélez Vélez, Museo Religioso, Monumento a Juanes y sus ecosistemas naturales como los embalses Miraflores y Troneras.

Carolina del Príncipe se conoce por sus coloridos y lindos balcones. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Concordia

Distancia desde Medellín: unos 120 kilómetros.

unos 120 kilómetros. Tiempo estimado de viaje en carro: aproximadamente 3 horas.

aproximadamente 3 horas. Sitios turísticos para conocer: Plaza Principal de Concordia, iglesia, miradores naturales, Reserva Natural La Nitrera, senderos ecológicos y restaurantes tradicionales.

Jericó

Distancia desde Medellín: unos 125 kilómetros.

unos 125 kilómetros. Tiempo estimado de viaje en carro: aproximadamente 3 horas.

aproximadamente 3 horas. Sitios turísticos para conocer: Plaza Principal, sus hermosos templos religiosos como la Catedral Nuestra Señora de las Mercedes y la Iglesia San Francisco, miradores y rincones naturales como los Chorros de Quebradona.

Jericó es considerado uno de los pueblos más lindos de Antioquia. Foto: Getty Images

Concepción

Distancia desde Medellín: unos 85 kilómetros.

unos 85 kilómetros. Tiempo estimado de viaje en carro: aproximadamente 2 horas.

aproximadamente 2 horas. Sitios turísticos para conocer: Plaza de Concepción, Parque José María Córdova, iglesia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, Casa de la Cultura, cascadas, mirador Piedra del Ermitaño y Charco El Aguacate.

Jardín

Distancia desde Medellín: unos 135 kilómetros.

unos 135 kilómetros. Tiempo estimado de viaje en carro: entre 3 y 4 horas.

entre 3 y 4 horas. Sitios turísticos para conocer: Plaza Principal, teatro municipal, Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, Capilla y Convento de Clausura de las Hermanas Concepcionistas, Casa de la Cultura Cesar Moisés Rojas Peláez, Casa Museo Clara Rojas, cascadas, miradores y calles históricas.

Con esta lista de destinos podría programar su próximo viaje a Antioquia y vivir una experiencia inolvidable, ya sea en familia, con amigos e incluso solo.