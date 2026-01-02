No es Vélez: el pequeño pueblo santandereano perfecto para desconectarse y degustar deliciosos dulces de guayaba

Con un total de 87 municipios, el departamento de Santander se ha consolidado como una región ideal para visitar en cualquier momento del año y la temporada de vacaciones es un buen momento para hacerlo. Este destino destaca por la combinación de montañas, cañones y valles, siendo muy apropiado para los amantes de la naturaleza y quienes disfrutan de las actividades al aire libre.

De igual forma, tiene una gran riqueza cultural, histórica y gastronómica para no perderse. Algunos de sus pueblos son reconocidos por su belleza colonial y su conexión con el pasado, aspectos que son muy valorados por muchos turistas.

Así es el pueblo apodado ‘rincón amable de Santander’, un destino de bellos paisajes y rodeado de valles y montañas

A esto se suma que la hospitalidad de su gente y la calidez del clima que hacen de este destino un lugar perfecto para quienes buscan explorar tanto lo natural como lo cultural en un solo lugar.

Santander está dividido en siete provincias y una de ellas es la de Vélez, en donde se encuentra un pequeño pueblo con grandes encantos. Se trata de Guavatá, un destino que mezcla belleza natural con rica gastronomía y deliciosos postres como el bocadillo veleño, pues es conocido como la “capital mundial de la guayaba”.

El bocadillo veleño es uno de los productos tradicionales de Guavatá. Foto: Getty Images/iStockphoto

A este municipio se le reconoce por su gran paisaje montañoso, sus aguas cristalinas y la amabilidad de su gente. Es considerado un destino ideal para quienes buscan conectarse con la naturaleza y explorar la herencia cultural que define a esta región.

Sitios de interés

En Guavatá, uno de los sitios de interés es el Santuario del Santo Cristo, que destaca por su importancia arquitectónica y espiritual. Esta iglesia mantiene su estructura original, por lo que se ha consolidado como un referente de la identidad cultural del municipio.

Tres paraísos naturales imperdibles para visitar en Santander en estas vacaciones; sorprenden con su belleza y tranquilidad

Información de la Gobernación de Santander indica que este Santuario es uno de los atractivos más importantes del municipio y el más visitado durante todo el año, pues es considerado el patrono de Guavatá y único santuario en la región.

Con una temperatura promedio de 19 grados centígrados, este destino también cuenta con senderos ecológicos, cascadas, miradores y una gran oferta gastronómica y cultural. Para quienes disfrutan de la naturaleza, el sendero ecológico Itagua, ubicado en el Instituto Técnico Agropecuario, ofrece una experiencia única al sumergirse en un entorno natural exuberante.

Guavatá es uno de los municipios dulces de Santander. Foto: Getty Images

También están el mirador La Peñuela y la cascada Los Bancos, un rincón perfecto para relajarse y disfrutar del agua cristalina y el paisaje montañoso que caracteriza a la región.

Festividades

Este pequeño pueblo preserva una valiosa herencia cultural que se manifiesta en sus celebraciones. Una de las más importantes es la Fiesta del Santo Cristo, que se lleva a cabo en el mes de febrero.

En agosto, la comunidad se reúne para las Fiestas de San Isidro Labrador, una festividad llena de color, con carrozas adornadas, danzas folclóricas y música popular. Así mismo, sus habitantes celebran las Olimpiadas Guavateñas.