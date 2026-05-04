No será necesario pagar arriendo: así es el pueblo de 40 habitantes que busca voluntarios que quieran vivir en la montaña

Empacar maleta y querer vivir en otro lado es uno de los intereses de muchas personas alrededor del mundo, y ahora en España lanzan una oportunidad para que sobre todo familias con hijos se vayan a vivir a una provincia del país que sufre por la despoblación.

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Se trata del pueblo de Arenillas, ubicado en la provincia de Soria. En este lugar se lanzó el plan de ofrecer viviendas reestructuradas con alquiler o renta gratuita, más puestos de trabajo asegurados para quienes aprovechen y se vayan a vivir allí, con el propósito de poblar el municipio.

Uno de los objetivos es ofrecer estas viviendas a familias con hijos que puedan asegurar el aumento de población.

En Arenillas, España, se ofrece vivienda gratuita. Foto: Ayuntamiento Arenillas

¿Qué ofrecen en Arenillas, Soria?

Este municipio puso a disposición siete departamentos que están totalmente amoblados y afirman que el mayor beneficio que pueden tener es que no se paga alquiler alguno, y esto permite que las personas tengan y generen un ahorro al ver que no deben cumplir con esta obligación.

En cuanto a los menores de edad, si bien el pueblo es pequeño, los niños podrán asistir a la escuela Berlanga de Duero, la cual está ubicada a 20 kilómetros. El beneficio en esto es que tanto el transporte como la educación son gratuitos y están garantizados.

Arenillas - Soria, España. Foto: Ayuntamiento Arenillas

Otro de los beneficios es la conectividad total, pues tienen conocimiento de que hay personas que trabajan desde casa o niños que hacen uso del internet para realizar sus tareas. Por esta razón ofrecen conexión a internet por fibre óptica.

En cuanto al trabajo, desde el municipio aseguran que brindan algunos puestos, pues necesitan quien se haga cargo del bar del pueblo, o quien comande el centro comunitario. Estos dos son espacios claves que permiten que aumente la vida social y el encuentro entre los vecinos.

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Si bien en Arenillas necesitan repoblar el municipio, no cualquiera puede llegar porque hay un proceso que los que deseen hacerlo tienen que cumplir.

Los interesados tienen que enviar una solicitud detallada a la administración municipal de Arenillas, y en ella se debe explicar el proyecto de vida y cómo podrían aportar a la comunidad.