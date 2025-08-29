¿Qué hacer en Bogotá el fin de semana del 30 al 31 de agosto?

Este fin de semana, en Bogotá, se realizarán varios eventos deportivos y culturales, ideales para disfrutar y compartir con familiares y amigos.

A continuación, algunos de los más destacados:

Festival Orígenes

Este evento, que se realiza por primera vez en la ciudad, tiene sus dos últimas jornadas este fin de semana.

Según señala la alcaldía, este es un festival para el “reconocimiento, la circulación y la revitalización de las músicas vivas de los pueblos indígenas”.

La programación reúne artistas de Chile, Canadá, Perú, Ecuador y Colombia. Algunos de ellos son:

Renata Flores (Perú): Reconocida como la reina del rap en quechua, fusiona trap, pop urbano y música andina para visibilizar las lenguas indígenas desde una mirada joven y poderosa.

Melawmen Collective (Canadá): Colectivo indígena que combina hip hop, rock y folk con mensajes de sanación, memoria intergeneracional y espiritualidad ancestral desde el pueblo Secwepemc.

Akawui (Chile/Canadá): Con fuerza escénica, mezcla hip hop, rock y ritmos tribales en un homenaje musical a los pueblos originarios y a la identidad mapuche.

Sinchi Warmikuna (Ecuador): Colectivo de mujeres kichwas que fortalece su comunidad mediante cantos tradicionales, diálogo y resistencia cultural desde los Andes ecuatorianos.

El evento se realiza en escenarios como el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Planetario de Bogotá, el Teatro El Ensueño, el Teatro El Parque y La Media Torta

Festival Bogotá Concertante

Este fin de semana también son los últimos dos días del Festival Bogotá Concertante – Bach 340, un evento que rinde homenaje al legado de Johann Sebastian Bach y celebra la fuerza creativa de las orquestas, ensambles y agrupaciones independientes dedicadas a la música clásica en Colombia.

“Con más de 20 actividades gratuitas y de bajo costo, el festival busca acercar la música sinfónica a nuevos públicos, llevando conciertos, charlas, talleres y clases magistrales a espacios emblemáticos de la ciudad, como bibliotecas públicas, teatros, auditorios y centros culturales”, señaló la alcaldía de Bogotá.

Las bibliotecas de Suba, El Tintal y El Tunal, el museo Maloka, el teatro Tchyminigagua, la iglesia Santo Domingo Savio y el auditorio Fabio Lozano son algunos de los lugares donde se desarrolla el evento.

Concierto

La Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, una de las agrupaciones destacadas de la Filarmónica de Bogotá, ofrecerá un concierto especial este sábado 30 de agosto de 2025 en la Parroquia Corpus Christi, ubicada en la localidad de Teusaquillo.

Bajo la dirección del maestro Julien Faure, el programa incluye obras de reconocidos compositores como Antonio Vivaldi, Carl Philipp Emanuel Bach, Heinrich Ignaz Biber y Francesco Geminiani.

El evento comenzará a las 3:00 p. m. en la parroquia ubicada en la calle 57b # 37 - 42. Entrada libre hasta completar aforo.

Este domingo 31 de agosto se realiza la carrera atlética de verano sobre la ciclovía de la avenida calle 26. | Foto: Prensa Carrera Verde

Carrera atlética de verano 3k y 10k

Este domingo 31 de agosto se realiza la carrera atlética de verano sobre la ciclovía de la avenida calle 26.

La carrera se desarrollará entre las carreras 98 y 60 y contará con dos modalidades diseñadas para diferentes perfiles de participantes: