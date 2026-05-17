Ruta del sabor para el lunes festivo: 4 destinos gastronómicos cerca de la ciudad ideales para almorzar en familia

Para muchas familias en Colombia, el puente festivo es el espacio ideal para salir de sus hogares y encaminarse a un viaje con el objetivo de tener un merecido descanso, al igual que para recorrer los pequeños pueblos que se encuentran a las afueras de las principales ciudades del país.

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En el caso de Bogotá, miles de personas que decidieron quedarse en casa aprovechan para disfrutar de estas zonas urbanas, adentrándose precisamente en el mundo gastronómico.

Los fines de semana, ciudadanos del distrito buscan varias opciones de restaurantes para disfrutar acompañados de sus familiares, buscando un espacio más ambiental y tranquilo en comparación con lo que se observa en la capital de Colombia.

Estos son 4 restaurantes para almorzar en familia a las afueras de Bogotá

Yo Parrillo

Para los ciudadanos del país que transiten por la vía Sopó - La Calera y crucen cerca de la cabaña de Alpina, encontrarán el restaurante campestre Yo Parrilo, uno de los más preferidos por familias bogotanas. Tal como se mencionó, el sitio está diseñado para realizarse al aire libre en familia y con mascotas.

Tal como su nombre lo indica, el diferencial de este establecimiento gastronómico con otros es su inclusión con sus clientes, ya que cada una de las personas que visite el sitio tiene la oportunidad de hacer su propio asado.

Refiriéndose a los platos que ofrece el restaurante, Yo Parrillo presenta carnes de res, búfalo, cerdo y pollo a las mesas ideales para ser compartidas en familia. Asimismo, hay un menú infantil para los niños y niñas. Se recomienda que aquellas personas que vayan al restaurante lleguen con dos horas de antelación.

El Candado

Dirigiéndose a la carretera de Siberia - Tenjo, se encuentra el restaurante El Candado, el cual ofrece un menú variado de alta cocina cuya inspiración deriva de platos internacionales.

El sitio gastronómico ofrece opciones para toda la familia, entre platos tipo parrilla y platos fríos con vegetales. También es recomendable para realizar eventos sociales como cumpleaños o aniversarios.

En el menú hay carnes premium, al igual que cocciones lentas de cerdo y hamburguesas artesanales. Dentro de los platos realizados por el chef Sebastián Rico se encuentra el Secreto Criollo, plato de carne de cerdo a la parrilla acompañado de puré de frijol blanco, kale asado con provenzal y cilantro cimarrón.

La Casa en la Piedra

Este restaurante se encuentra ubicado en el municipio de Choachí, Cundinamarca, el cual se caracteriza por sus combinaciones de platos y comidas con sabores ancestrales del departamento. Aparte de ofrecer un espacio dentro del edificio, posee un espacio urbano para disfrutar de la vista de flora que existe en la zona.

Dentro de los platos recomendados se encuentran las costillas de cerdo BBQ acompañadas de una mazorca, chorizo, papa criolla y maíz.

Restaurante La Casa en la Piedra Choachí Foto: Alcaldía Municipal de Cundinamarca - API

Restaurante Oriente

Ubicado en Guatavita, Cundinamarca, el restaurante Oriente ofrece una variedad de comidas exquisitas que los visitantes son capaces de disfrutar mientras tienen a su alrededor la laguna de Guatavita.

El menú realizado por el chef Tomás Rueda alberga un estilo de cocina especializado en combinar ingredientes nacionales con técnicas del mundo gastronómico francés.

Dentro de los platos destaca la tortilla de papa y queso Paipa, trucha blanca ahumada con coleslaw de guatila, mango viche y mostaza casera; arroz meloso de tomate y pollo campesino rostizado.

Se recomienda realizar una reserva antes de dirigirse al restaurante, ya que ofrecen pocas mesas y la demanda es alta.