El puente festivo del 14, 15 y 16 de noviembre es una buena oportunidad para salir de la rutina, compartir en familia y descubrir lugares diferentes sin necesidad de alejarse demasiado de Bogotá.

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Entre las alternativas para disfrutar de unos días de descanso se encuentra el Parque Jaime Duque, un destino turístico ubicado en Tocancipá, Cundinamarca, que reúne atracciones, espacios culturales y actividades recreativas para visitantes de distintas edades.

Este parque se ha convertido en uno de los lugares de entretenimiento más reconocidos de la Sabana de Bogotá. Su propuesta combina diversión, aprendizaje y contacto con diferentes expresiones culturales, por lo que resulta una alternativa para quienes buscan un plan que puedan disfrutar tanto niños como adultos.

Una de las opciones para recorrer sus instalaciones es la Experiencia Legado, una modalidad de ingreso que permite acceder a todas las atracciones del parque, con excepción del Tren de los Andes y las bicicletas del Ecoparque Sabana.

Para 2026, la tarifa de esta experiencia es de 75.000 pesos por persona. Con este acceso, los visitantes pueden organizar su recorrido y disfrutar de las diferentes propuestas que ofrece el complejo durante su jornada.

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También existe una alternativa gratuita para los más pequeños. Los niños que tengan una estatura de hasta 85 centímetros pueden ingresar sin costo. Este beneficio se valida directamente en las taquillas y en las atracciones, e incluye el ingreso y la visita a las zonas del parque, siempre en compañía de un adulto.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, por razones de seguridad, los menores que se beneficien de esta modalidad no podrán ingresar ni utilizar aquellas atracciones mecánicas o dinámicas que tengan restricciones de estatura.

El Parque Jaime Duque representa una opción para aprovechar el puente festivo con una salida diferente, especialmente para las familias que buscan actividades recreativas y culturales en las afueras de la capital.

Antes de organizar la visita, se recomienda consultar los horarios, las condiciones de ingreso y las tarifas vigentes a través de los canales oficiales del parque, con el propósito de planificar el recorrido y evitar contratiempos.