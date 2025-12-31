Tres destinos nacionales y tres internacionales para disfrutar esta temporada vacacional

La temporada de fin de año es de mayor dinamismo para el turismo, impulsada por el interés de los viajeros en vivir nuevas experiencias.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), entre los destinos colombianos que son ideales para esta época se encuentran Medellín, Bogotá y Boyacá.

Al año, el país recibe cerca de 5 millones de visitantes extranjeros no residentes. Bogotá concentra más 1.8 millones de viajeros internacionales y supera los 12.2 millones de turistas nacionales, Antioquia alcanza 1.1 millones de visitantes del exterior y a Boyacá llegan cerca de 10.000, lo que posiciona a estos destinos dentro del top 10 de los más visitados por los extranjeros.

El árbol navideño monumental de 25 metros, decorado con flores luminosas hechas a mano, domina el paisaje en Parques del Río y da inicio al recorrido de los Alumbrados 2025. Foto: Tomado de internet

“Estos tres territorios de nuestro país no solo se han consolidado como referentes del turismo mundial, sino que son los favoritos para la época decembrina. Los alumbrados de Medellín que iluminan la ciudad con recorridos aptos para familias y turistas, en Bogotá los espectáculos navideños gratuitos y en Boyacá las celebraciones tradicionales que ubican al departamento en el radar de los viajeros”, dijo Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Entretanto, en el ámbito internacional, algunos destinos de invierno en Europa y el Ártico comienzan a ganar mayor visibilidad.

Según Anato, entre los mejores países para disfrutar la Navidad están Estados Unidos, Canadá y Francia, los cuales concentran la mayor participación de los viajes de los colombianos.

Cada año, más de cinco millones de connacionales salen al exterior, siendo Estados Unidos el principal receptor con más de 1.5 millones de viajeros, lo que significa el 30% del total. Al mismo tiempo, Finlandia, Noruega, Austria, República Checa e Islandia reciben en conjunto cerca de 3.300 visitantes colombianos al año.

“Laponia en Finlandia, Andorra entre España y Francia y Tromso en Noruega, son destinos que, en definitiva, los viajeros no se pueden perder si lo que buscan son experiencias asociadas a la nieve, la Navidad y fenómenos naturales como la aurora boreal. Estas fechas son clave para fortalecer el turismo interno y promover viajes internacionales organizados”, concluyó la presidente de Anato.

Crece el número de colombianos que viaja al exterior

El número de colombianos que viajó al exterior en el periodo enero-octubre de 2025 tuvo un incremento del 3%, con 4.730.687 de viajeros, en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando la cifra fue de 4.594.214.

Los países con mayores aumentos en la llegada de colombianos durante los mismos meses fueron: Puerto Rico (+80%), Brasil (+49%), El Salvador (+46%), Francia (+37%), Turquía (+31%), Perú (+24%), Cuba (+23%), Panamá (+20%), República Dominicana (+16%) y Costa Rica (+9%).