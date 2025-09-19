Viajar por carretera es para muchas personas una agradable experiencia, pero para otras puede convertirse en una vivencia desagradable debido a que se enfrentan a un fenómeno conocido como cinetosis o mareo por movimiento.

Esta situación se presenta por un desajuste entre lo que perciben los ojos y lo que siente el sistema vestibular (ubicado en el oído interno), que es el encargado del equilibrio.

Por ejemplo, si la persona está mirando el celular mientras el bus se mueve, sus ojos enfocan algo estático, pero el cuerpo siente el movimiento del vehículo. Esta contradicción entre los sentidos confunde al cerebro, lo que puede provocar síntomas como náuseas, sudor frío, mareo e incluso vómito.

El mareo es un malestar que puede presentarse con frecuencia al viajar en bus. | Foto: Getty Images

Además, factores como la falta de ventilación, los olores fuertes y el tipo de carretera también influyen, pues una vía con cuervas pronunciadas o irregulares pueden intensificar esta situación. Viajar con el estómago muy lleno o completamente vacío también incide.

Algunas personas son más sensibles que otras, especialmente los niños y quienes sufren de migraña o ansiedad. Para reducir el mareo o evitarlo hay algunas recomendaciones que pueden tenerse en cuenta y son las siguientes:

Los mareos cuando se está en movimiento son frecuentes en algunas personas. | Foto: Getty Images