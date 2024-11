Una vejez activa

Comfenalco Antioquia, con su programa ‘Más Activos’, asume la vejez como un momento de oportunidad. Silvia María Cuartas Hoyos, jefe del departamento de Desarrollo Social de Comfenalco Antioquia, explica que su “objetivo es ofrecer una propuesta integral, pertinente y diferenciada que movilice una cultura positiva de la vejez y el envejecimiento mientras promovemos el autocuidado, la felicidad, el bienestar y el desarrollo de cada una de estas personas”.

El propósito central en Comfenalco Antioquia es trabajar por una transformación social, sostenible e incluyente, en la que el bienestar sea un bien colectivo que impacte positivamente la vida de los trabajadores, sus familias y la comunidad. Este propósito se asume desde el bienestar económico, el bienestar social e intelectual y desde el bienestar físico y emocional.

María Eugenia Valencia, afiliada a Comfenalco Antioquia, da testimonio de ello. Aquí descubrió bienestar en todos los ámbitos y una nueva afición: los masajes. “Comfenalco me ha aportado tanto a nivel personal como formativo. Con ellos no solo aprendí a hacer unos masajes espectaculares que ahora son mi ‘hobby’, también he podido mantenerme activa con las clases de aeróbicos y yoga, y las actividades de ‘Encuentros de Vida‘ y el ‘Club Actívate‘”. Su entusiasmo lo comparten los más de 2.000 afiliados mayores de 50 años que han encontrado en esta caja de compensación la posibilidad de llevar una vida activa en todos los niveles.

Lea también: Desestigmatizar la vejez, una tarea pendiente