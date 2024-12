Pese a que el ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón, y el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, desmintieron la información y aseguraron que la norma no permite la caza de tiburones dirigida y tampoco la práctica del aleteo, que hoy está prohibida en Colombia, para algunos el Gobierno se precipitó en publicar la resolución.

Este martes la academia, representada en la Universidad de los Andes, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad del Rosario, se sumó al debate. Las instituciones hicieron un llamado al Gobierno nacional a "derogar las cuotas de pesca incluidas en la resolución, manteniendo lo que se contemplaba para años anteriores, hasta que no se tengan datos científicos de la demografía".

El llamado de las universidades es a que el Ministerio de Agricultura se base en evidencia científica para establecer estas cuotas, aclarando que es fundamental que se determinen cuotas de pesquerías en Colombia, siempre y cuando cuenten con el respaldo necesario: "Resulta fundamental contar con estudios sistemáticos para entender, al menos en el mediano plazo, la abundancia y la reproducción de las diferentes especies (...) Consideramos que para varias de las especies listadas en la resolución, con especial énfasis en tiburones, estas cuotas van en contra de las tendencias nacionales e internacionales sobre la conservación y la sostenibilidad de los ecosistemas", explican las universidades en una misiva dirigida al Ministerio.

En ese sentido, la vicerrectora de Investigación de los Andes, Silvia Restrepo, y la directora de Investigación del Rosario, María Martínez, coincidieron en que el Gobierno nacional no pidió el acompañamiento de las universidades para poder tener un sustento técnico que respaldara la resolución y su contenido.

"El Ministerio dice que tiene estudios, no sabemos cuáles, solo conocemos el del informe público que indica un estudio de la Unab, pero igual ninguna de las universidades fue contactada por el Gobierno, las universidades son las que hacen las investigaciones y no han sido contactadas. La Unab es una institución seria y respetada pero no tienen la capacidad de investigación como para determinar una cuota de pesca", dijo Restrepo.