Revista científica estima un "triunfo" del inmunizante de Pfizer y BioNTech

La revista científica New England Journal of Medicine, una de las más reconocidas de Estados Unidos, estima que los resultados confirman un "triunfo" del inmunizante contra la covid-19 de Pfizer y BioNTech. La publicación confirma su muy elevada eficacia: las personas vacunadas tuvieron un 95% menos de riesgo de contraer la covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. En este momento, el comité de expertos convocados por la Agencia estadounidense de Medicamentos (FDA) examinan en público este jueves los datos de la vacuna, con el objetivo de recomendar o no su autorización de lanzamiento al mercado. Con información de AFP